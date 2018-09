Stavljate sol na mrlje ili one od vina čistite vodom? Kakve pogreške! I ovo radite krivo...

Foto: Getty Images Nedavno smo pisali o tome kako jednostavnije i bez napora možete očistiti svoj dom, no sada donosimo najčešće pogreške pri čišćenju koje mogu napraviti više štete nego koristi.

Foto: Getty Images Jedna od njih je svakako način na koji pokušavate očistiti mrlju od crnog vina na tepihu. Iako će mnogi odmah posegnuti za vodom, spužvom i deterdžentom, iz Good Housekeeping Institute-a upozoravaju: ne radite to, napravit ćete još veću štetu. Voda će razrijediti mrlju, no i pomoći da se lakše uvuče u vlakna tepiha.

Foto: Getty Images Čuli ste da je odlična ideja mrlju od vina na tepihu posipati solju? Nažalost, to biste trebali zaboraviti jer sol može zapravo "zabetonirati mrlju" i izbljediti boju s tepiha, kažu stručnjaci za čišćenje. Sol će ostati između vlakana i na sebe privlačiti ostalu prljavštinu.

Foto: Thinkstock Jabučni ocat odlično je prirodno sredstvo za čišćenje površina vašeg doma, no ipak treba paziti da ga ne koristite na drvenim površinama, mramoru i pločicama zbog svog abrasivnog djelovanja koje može oštetiti takve površine.

