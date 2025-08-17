RECEPT DANA Bebe ih obožavaju: Imamo recepte za 8 kašica koje su savršene za početak dohrane
Oko šestog mjeseca života djeteta, uz mlijeko, većina roditelja počinje s počinje s dohranom djeteta. Stručnjaci savjetuju da se započne s jednostavnim sastojcima, glatkim teksturama, kašicama bez dodane soli i šećera. U nastavku su prijedlozi voćnih i povrtnih kašica u kojima će mališani koji tek otkrivaju nove okuse sigurno uživati.
Tikvica, krumpir i grašak: Tikvicu, krumpir i grašak kuhajte 10–12 minuta do mekanog, zatim usitnite i po potrebi procijedite kožice graška. Kašica nudi složene ugljikohidrate za energiju, biljne proteine i vlakna pa fino zasiti. Ako koristite smrznuti grašak, prethodno ga isperite toplom vodom kako biste skratili vrijeme kuhanja i sačuvali boju.
Jabuka i kruška: Oguljene komade jabuke i kruške kuhajte na pari 8–10 minuta, usitnite u glatku kašicu i po potrebi razrijedite vodom ili mlijekom. Ova kašica puna je vitamina C i vlakana, a blagog je okusa. Poslužite mlako i iskoristite je kao bazu kojoj kasnije možete dodati žitne pahuljice.
Banana i avokado: Zrelu bananu i avokado zgnječite vilicom do kremaste teksture i po potrebi razrijedite žlicom vode ili mlijeka. Kašica je bogata kalijem i zdravim masnoćama te daje energiju za istraživanje. Pripremite je neposredno prije jela jer brzo tamni i mijenja okus.
Batat, mrkva i bundeva: Kockice batata, mrkve i bundeve kuhajte ili parite 12–15 minuta pa izmiksajte do glatkog. Smjesa obiluje beta-karotenom važnim za vid i imunitet te je prirodno slatkasta. Dodajte nekoliko kapi biljnog ulja kako biste poboljšali apsorpciju vitamina topivih u mastima.
Breskva, marelica i banana: Oguljene breskve i marelice kratko poparite ili prokuhajte 2–3 minute, dodajte bananu i usitnite do glatkog. Mješavina je bogata vitaminom C, vitaminom A i kalijem te ima lagan, ljetni okus koji djeca rado prihvaćaju. Koristite zrele, sočne plodove kako biste izbjegli previše dodavanja tekućine i zadržali punu aromu.
Brokula, cvjetača i krumpir: Ružice brokule i cvjetače te krumpir skuhajte na pari 8–10 minuta i izmiksajte do željene gustoće. Mješavina je bogata vitaminom C, K, folatima i vlaknima te je dobar uvod u 'zelene' okuse. Ne prekuhavajte kako bi povrće zadržalo nutrijente i blagi miris.
Cikla, jabuka i šljiva: Ciklu ispecite u pećnici ili kuhajte dok ne postane mekana, ogulite, a jabuku i šljivu kratko prokuhajte pa sve zajedno usitnite. Ova voćno-povrtna kombinacija donosi vlakna i organske kiseline te je osobito praktična kod sklonosti zatvoru. Računajte da cikla intenzivno boji pa odmah operite posuđe i odjeću.
Crvena leća, mrkva i batat: Ispranu crvenu leću kuhajte s mrkvom i batatom 12–15 minuta, zatim izmiksajte do sasvim glatke teksture i po potrebi razrijedite tekućinom od kuhanja. Kašica donosi biljne proteine i željezo, uz beta-karoten, pa je nutritivno 'jača' opcija za ranu dohranu. Ako dijete prvi put jede mahunarke, krenite s manjom količinom i promatrajte podnošljivost.