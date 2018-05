Pet razloga zbog kojih toliko ispuštate vjetrove i zašto tako jako smrde

Foto: Thinkstock Što god da mislili o ispuštanju vjetrova, to je tjelesna funkcija koju svako tijelo obavlja. Neki to rade bez imalo srama, drugi skrivaju kao zmija noge, no svako tijelo se mora riješiti plinova koji se nakupljaju u crijevima.

Foto: Thinkstock Što god da mislili o ispuštanju vjetrova, to je tjelesna funkcija koju svako tijelo obavlja. Neki to rade bez imalo srama, drugi skrivaju kao zmija noge, no svako tijelo se mora riješiti plinova koji se nakupljaju u crijevima.