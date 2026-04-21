Oprez! Danas je lako nasjesti na laži: Jedan krivi potez mogao bi vas skupo koštati!
Utorak donosi spoj prizemljene energije i opasne emocionalne konfuzije. Dok nas Sunce u Biku gura prema stabilnosti, napet odnos Mjeseca u Raku i Neptuna stvara maglovitu atmosferu u kojoj je lako nasjesti na laži i donijeti pogrešne odluke. Dan je stvoren za napredak, ali samo uz veliku dozu opreza. Ne vjerujte svemu što čujete i odgodite važne poteze.
Ovan: Prilike u karijeri stižu kroz komunikaciju, ali izbjegavajte impulzivne odluke. Konfuzija prijeti obiteljskim odnosima, stoga vjerujte intuiciji – ako osjećate da nešto nije u redu, vjerojatno ste u pravu. Pripazite na rastuće troškove. U ljubavi, strpljiv razgovor rješava sve.
Bik: Sunce u vašem znaku donosi vam energiju, a mašta vam je na vrhuncu. Ipak, ne donosite nagle zaključke, posebno ako vam se situacija čini nejasnom. Fokusirajte se na financijsko planiranje i praktične odluke za stabilan napredak. Emocionalna stabilnost ključna je za ljubav.
Blizanci: Na poslu ste u centru pažnje, no budite strpljivi s nadređenima kako biste izbjegli nesporazume. Oduprite se iskušenju luksuzne kupnje i ne dopustite da vas prijatelji nagovore na nešto nelogično. U ljubavi je ključna izravna komunikacija.
Rak: Mjesec u vašem znaku pojačava emocije, ali pazite – Neptun vam može zamagliti pogled na stvarnost. Prilike za napredak u karijeri su tu, no strpljenje s autoritetima je ključno. Izbjegavajte impulzivne troškove. Smirena komunikacija čuva ljubavni sklad.
Lav: Ostavljate sjajan dojam, ali maglovita energija dana mogla bi vas odvojiti od stvarnosti. Ne pristajte ni na što važno i odgodite odluke za drugi dan. Prilike za zaradu stižu kroz društvene veze, ali izbjegavajte rizična ulaganja. U ljubavi je ključno povjerenje.
Djevica: Očekuje vas priznanje za trud i rast u karijeri, ali jasna komunikacija je nužna da izbjegnete nesporazume. Ne idealizirajte ljude i držite se čvrsto na zemlji. Držite se rutine, a u ljubavi budite strpljivi. Oprez s financijama.
Vaga: Danas ste u centru pažnje, no pazite kakav dojam ostavljate jer je dan zbunjujući. Hodajte oprezno. Povećan obim posla donosi prilike, ali i izazove. Bistra komunikacija ključna je za ljubavne odnose, a oprezno planiranje čuva financijsku stabilnost.
Škorpion: Iako vas inače nije lako prevariti, danas biste mogli nasjesti na propagandu ili lažne ideje. Razmišljajte svojom glavom! Moguć je napredak u karijeri unatoč povećanom poslu. U vezama izbjegavajte sumnjičavost i pažljivo planirajte financije.
Strijelac: Budite oprezni u društvenim situacijama i u ophođenju s djecom, jer ništa nije onako kako se čini. Vjerujte svojoj intuiciji ako vam nešto izgleda sumnjivo. Profesionalni rast dolazi kroz timski rad. Kod kuće je potrebna smirena komunikacija.
Jarac: Komunikacija s partnerima i prijateljima danas je zbunjujuća – ne vjerujte svemu što čujete. Provjerite činjenice prije nego što djelujete, posebno u obiteljskim stvarima. Povećane radne obaveze donose uspjeh, ali samo uz strpljenje.
Vodenjak: Planovi vezani uz posao i zdravlje mogli bi se zakomplicirati zbog nejasnih informacija. Ne djelujte ako niste sigurni u činjenice. Iskoristite kreativnost za nove prilike, ali budite disciplinirani s financijama. Izražajni razgovori poboljšavaju ljubavni život.
Ribe: Moguća su razočaranja u ljubavi i društvenim događajima jer bi vam stvari mogle biti pogrešno predstavljene. Ne donosite odluke vođeni emocijama. Podrška obitelji je ključna, a na poslu se usredotočite na dovršavanje započetih zadataka za stabilan napredak.