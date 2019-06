Mitovi o hrani u koje odmah trebate prestati vjerovati

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Naranče su najbolji izvor vitamina C – Jagode zapravo sadrže više vitamina C nego naranče. 100 grama jagoda sadrži 57 mg vitamina C, dok ista količina naranči sadrži 42 mg. Samo sedam jagoda potrebno je da zadovoljite dnevnu potrebu za vitaminom C koji doprinosi normalnom funkcioniranju imunološkog sustava.