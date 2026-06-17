Američka kuhinja nije samo junk food: Uživajte u nogometu uz ovih 6 zdravih jela iz SAD-a
Početak Svjetskog nogometnog prvenstva, koje se dijelom igra i u Sjedinjenim Američkim Državama, dobra je prilika da zavirimo u američku kuhinju iz malo drukčijeg kuta. Kada se spomene američka hrana, mnogi najprije pomisle na hamburgere, pomfrit, gazirana pića, velike porcije i brzu hranu.
Ipak, SAD je golema zemlja s vrlo raznolikom kulinarskom tradicijom, u kojoj se isprepliću utjecaji domorodačkih naroda, juga, obale, doseljenika, farmera i modernih zdravih trendova. U toj se kuhinji može pronaći mnogo jela koja su zasitna, šarena, hranjiva i jednostavna za pripremu kod kuće. Zato, uz nogometnu atmosferu i navijanje, vrijedi isprobati i zdraviju stranu američkog tanjura.
Cobb salata u lakšoj verziji: Cobb salata američki je klasik koji se najčešće priprema od zelene salate, piletine, jaja, rajčice, avokada i malo sira. Za zdraviju verziju ispecite ili skuhajte pileća prsa, narežite ih na trakice, dodajte kuhana jaja, cherry rajčice, krastavac, avokado i zelenu salatu, a umjesto teškog preljeva upotrijebite jogurt, limunov sok, malo maslinova ulja i senf.
Chili s grahom i puretinom: Chili je jedno od najpoznatijih jela američke kuhinje, a može biti vrlo hranjiv ako se pripremi s manje masnoće i više povrća. Na malo ulja pirjajte luk, češnjak i papriku, dodajte mljevenu puretinu, rajčicu, crveni grah, kukuruz, malo čilija, kumin i dimljenu papriku, pa kuhajte dok se okusi ne povežu. Poslužite ga s malo jogurta, svježim korijanderom ili peršinom i kriškom integralnog kruha umjesto teških priloga.
Losos s divljom rižom: Divlja riža tradicionalno je povezana s područjem Velikih jezera i dugo je bila važna namirnica domorodačkih zajednica. Za jednostavan obrok skuhajte divlju rižu, a file lososa začinite limunom, paprom, malo soli i maslinovim uljem te ga ispecite u pećnici ili na tavi. Uz dodatak blitve, špinata, brokule ili zelene salate, ovo jelo postaje lagan, ali vrlo kvalitetan ručak bogat proteinima i dobrim masnoćama.
Zobena kaša s jabukama i cimetom: Zobena kaša jedan je od najpoznatijih američkih doručaka, osobito u hladnijim dijelovima zemlje. Zobene pahuljice skuhajte u mlijeku ili biljnom napitku, dodajte naribanu jabuku, cimet, malo oraha i žličicu meda ili javorova sirupa. Rezultat je topao, mirisan i zasitan doručak koji podsjeća na pitu od jabuka.
Tacos s ribom u kalifornijskom stilu: Kalifornijska kuhinja poznata je po svježim, laganim jelima i snažnom meksičkom utjecaju, pa su riblji tacosi odličan primjer zdravije američke hrane. Komade bijele ribe začinite limunom, češnjakom, paprom i malo čilija, kratko ih ispecite na tavi, a zatim poslužite u kukuruznim tortiljama s kupusom, rajčicom, avokadom i umakom od jogurta. Jelo je brzo gotovo, puno svježine i idealno za opušteno gledanje utakmice.
Salata od batata i crnog graha: Batat je česta namirnica u američkoj kuhinji, osobito na jugu, ali ne mora uvijek završiti u slatkim i teškim jelima. Narežite batat na kockice, začinite ga maslinovim uljem, paprikom i češnjakom, ispecite u pećnici, a zatim pomiješajte s crnim grahom, kukuruzom, crvenim lukom, limetom i svježim začinskim biljem. Ova salata može se jesti topla ili hladna, a odlična je kao samostalno vegetarijansko jelo ili prilog uz meso.