Znamo kako vam je, niste sami. Naša su srca uz Petrinju i Sisak

Žbuka po podu, razbijeni prozori, srušene kuće, zgrade, crkve, otkinuti krovovi… Ljudi u šoku po ulicama trče i vrište, grle najmilije i miču se od svega što bi im moglo pasti na glavu. Prizori su to bili iz čitave Hrvatske, a posebice iz Petrinje gdje je jučer potres jačine 6,2 Richtera stresao središte države. No osjetilo se sve do Austrije, pa tako ni Zagreb, koji se još uvijek oporavlja od proljetnog zemljotresa koji je od jučerašnjeg bio 25 do 30 puta slabiji, nije ostao netaknut.

Armagedonski prizori iz centra podsjećaju na ožujak kada je tik u zoru potres probudio stanovnike metropole i “otjerao” ih na ulicu. Slična je situacija bila i jučer te su ljudi, u strahu i traumatizirani ovogodišnjim iskustvom, satima stajali na ulicama i u automobilima, sve dok nije počela padati kiša. Stanari najveće zgrade u Hrvatskoj, “Mamutice”, kao i susjednih zgrada u Travnom, primjerice, u grupicama su čekali na igralištu i okolnim livadama hoće li još naknadno biti popratne opasne trešnje. Iako je upravo “Mamutica”, uz “Superandriju” u Sigetu, među najsigurnijim zgradama za slučaj potresa, malo tko se usudio vratiti u stan. U stanovima su im, posvjedočili su, nastale nove štete, a mnogi još nisu sanirali oštećenja ni od prijašnjih zemljotresa.

Na ulicama se mogao čuti plač, osjetila se panika i strah, a kad su “pale” i telefonske linije, mnogim Zagrepčanima to je prelilo čašu.

– Ne mogu ovo više, zovem i nikoga ne mogu dobiti – govorila je jedna starija sugrađanka kroz suze. Zbog potresa nisu radili semafori, nisu vozili ni tramvaji, a izvan funkcije su privremeno bile i željezničke pruge od Velike Gorice do Novske te od Sunja do Volinje. Javni je promet bio potpuno obustavljen neko vrijeme, a kolone automobila i prometni kolaps “zavladao” je po cestama metropole, ali i okolice, posebice na izlazima iz grada i iz smjera Petrinje i Siska. Za put koji bi inače prešli u dvadesetak minuta trebalo je gotovo dva sata pa su se tako neki od Gornjeg grada do Novog Zagreba vozili kao da idu od metropole do Crikvenice.

Većina je vatrogasaca, pak, iz Javne vatrogasne postrojbe, ali i Dobrovoljnih vatrogasnih društava, pojurila pomoći kolegama u Petrinji. No bilo je posla i u glavnom gradu pa su tako ulicama odjekivali zvuci sirena, što od kola Hitne pomoći, što policije i vatrogasaca. Samo sat i pol od potresa odradili su 48 intervencija. Uglavnom se radilo o zastojima dizala i manjim požarima, a 54 vatrogasaca s 12 vozila je otišlo u Sisak. Teško ozlijeđenih i smrtno stradalih, kako doznajemo, srećom, u Zagrebu nije bilo. Tek je došlo do pokojeg nagnječenja, modrica i posjekotina, zbog čega su intervenitali djelatnici Hitne pomoći. U Kravarskom, primjerice, jedna je osoba poslana na snimanje glave, a cijelo je mjesto pretrpjelo veliku štetu, posebice njihova crkva. U Petrinju su se odmah nakon potresa uputili iz zagrebačkih institucija, udruga i organizacija, a nakon što se prošetao po centru i “utvrdio” štetu, tamo je otišao i sam zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

– Nakon ovog potresa u Zagrebu je 20 puta manja šteta nego što je bila u potresu koji ga je pogodio 22. ožujka. A lakše su stradali ljudi koji su zaglavili u liftovima i u paničnom bijegu po stubištima. Ljude je za razumijeti jer je tlo podrhtavalo jedno 50 puta zadnjih mjeseci – rekao je Bandić. Živci su se “oštetili” i stanovnicima Podsljemena koje je prije devet mjeseci bilo epicentar zagrebačkog potresa. No štete na objektima toliko baš i nema. Iako su se, poučeni tragičnim iskustvom, pripremali na najgore, posljedice se uglavnom mogu svesti na nove sitnije pukotine te otpale crijepove i komade žbuke s fasada.

– Dobili smo prijavu jednog požara na krovu i bilo je nekoliko intervencija. Obišao sam cijelo područje i šteta nije srećom znatna – kaže predsjednik vijeća Gradske četvrti Podsljeme Krešimir Kompesak. Isto je i u Čučerju.

– Štete na domovima nema, ali ljudi su uplašeni, jako su u panici – rekao je čučerski župnik Marko Torbar. No, potres nije protutnjao Zagrebom bez da je ostavio neke vidljivije tragove, pa je tako zgrada suda u Selskoj neupotrebljiva, a oštećene su i zgrade Ministarstava obrane i graditeljstva. Svod se urušio u Crkvi sv. Katarine a teško je oštećena i crkva sv. Marka na Gornjem gradu.

Nova nesreća “aktivirala” je ponovno i dobro srce ljudi koje je ova historijska godina sjedinila pa su tako Zagrepčani putem društvenih mreža poslali poruke podrške i ljubavi te ponudili pomoć Petrinji i Sisku, odnosno svima u nevolji.

– Znamo kako vam je, niste sami. Naša su srca sad uz Petrinju i Sisak – poručili su složni Zagrepčani.