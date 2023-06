ZET: Zbog radova tri tramvajske linije u večernjim polascima voze skraćeno, ukida se i stajalište

Zbog ranijeg početka noćnih radova na Maksimirskoj cesti, tramvajske linije 5, 11 i 12 će u noćima s četvrtka na petak i s petka na subotu prometovati skraćenim trasama:

Linija 5 u polascima iz Prečkog u 23.18 i 23.30 sati vozi do Kvaternikovog trga

Linija 11 u polasku s Črnomerca u 23.04 vozi skraćeno do Dubrave, dok u polasku u 23.14 sati vozi do Kvaternikovog trga

Linija 12 u polasku s Ljubljanice u 23.18 sati vozi do Parka Maksimir, dok će u polasku u 23.29 sati prometovati skraćeno do Kvaternikovog trga

Također, od danas do kraja radova na sanaciji tramvajskog kolosijeka, tramvajsko stajalište Kvaternikov trg sjever bit će izmješteno na Kvaternikov trg, ispred kućnog broja 2 (50 metara zapadno od postojećeg stajališta).