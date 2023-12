ZET-ova linija koja je zbog radova promijenila trasu od danas ponovno vozi starom rutom, evo detalja

Autobusna linija 150 (Tuškanac garaža - Gornji grad - Trg bana Jelačića), koja je zbog radova na Gimnaziji Tituša Brezovačkog prometovala izmijenjenom trasom, danas se vratila na redovnu rutu.

No do 9. siječnja, zbog Adventa linija će prometovati skraćeno do Ilirskog trga, a zbog obnove Gornjogradske gimnazija do daljnjeg neće koristiti stajalište Katarinin trg.