ZET javlja: Zbog radova jedna linija za Sesvete neće moći svojom trasom, provjerite kamo se obilazi

Zbog radova u zoni raskrižja Zagrebačke ceste i Ulice Anke Krizmanić do nedjelje 6. travnja u 20 sati, autobusna linija 283 (Dubec - Brestje - Sesvete) će prometovati izmijenjenom trasom u smjeru Sesveta: Dubec - redovnom trasom do Ulice Anke Krizmanić - Brestovečka cesta - Ulica Krste Hegedušića - Brestovečka cesta - Ulica Vladimira Filakovca - Ulica Ljubičica - Zagrebačka cesta - te dalje redovnom trasom do Sesveta.

Autobusna stajališta A. Krizmanić i I. Šturlića 15 u smjeru Sesveta neće se koristiti, a istovremeno će se uspostaviti stajalište u zoni raskrižja Brestovačke ceste i Ulice Vladimira Filakovca. Podsjećamo kako, zbog radova, autobusna linija 283 ne prometuje Vinogorskom ulicom.