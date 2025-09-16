Želite pjevati bez treme i opustiti se s ekipom? Svratite u karaoke sobe

Primijetio sam da Hrvati vole pjevati iz duše i srca pa me to potaknulo da otvorim karaoke sobe – kaže nam Ofek Aviv, poduzetnik iz Izraela koji posljednjih pet godina živi u Zagrebu. A njegov Tune In, koji se nalazi na Trgu žrtava fašizma, dodaje, prvi je karaoke lounge u metropoli i prvi takav koncept u regiji. Umjesto pred nepoznatim ljudima u punom baru, ondje se pjeva u intimnoj atmosferi, u društvu prijatelja.

Prostor je uređen u tri tematske cjeline, Japan, disco i jazz. Najveća je disco soba, koja prima između 20 i 40 ljudi, i zamišljena je, objašnjava, za velike proslave i energične večeri. Japan je srednje veličine, za grupe od šest do 18 osoba, a najmanja, jazz soba za četiri do 12 ljudi. – No bez problema ih može primiti i 15. Za karaoke je ionako bolje kada je malo gužva jer se ljudi lakše opuste i življa je atmosfera – ističe Aviv.

Karaoke sustav temeljen je na aplikaciji Singa, koju opisuje kao "Spotify za karaoke". – Dobra je stvar što možete unaprijed složiti playlistu, baš kao na Spotifyu. To je idealno za početak večeri, a kasnije, kada atmosfera postane užarena, pjesme se dodaju ili mijenjaju – objašnjava.

Cijena dvosatnog termina bit će 15 eura po osobi, a ovoga je mjeseca 10. Moguće je, dodaje, ostati i dulje, a tada se za svaki dodatni sat ponaosob treba izdvojiti pet eura. – Ljudi obično u karaoke sobe dolaze proslaviti i rođendane ili momačke i djevojačke zabave pa im ta dva sata jednostavno nisu dovoljna – kaže Aviv.

U cijenu su, naglašava, uključeni rekviziti poput perika, šešira i naočala, a svaka soba ima profesionalne selfie-ringove i po dva mikrofona. Osim toga, domeće, moguće je unaprijed naručiti i dodatke poput balona ili Instax filma za fotografije, a uz pomoć iPada i hranu i piće iz restorana koji se nalazi u istoj zgradi. – Zasad nudimo različite sokove, pivo, vino i prosecco te torte, a uskoro ćemo uvesti i “finger food” poput falafela, humusa, fajitasa i tortilja – najavljuje Aviv. Razmišlja i o posebnoj ponudi za najmlađe, napominje, ali prvo će se uhodati s trenutačnom.

Tune In radi od srijede do nedjelje od 18 do 1 sat iza ponoći, a vikendom i u dnevnom terminu od 11 do 15. Iako rezervacije nisu obavezne, preporuka je da se, pogotovo vikendom ili za veće grupe, termin osigura putem online sustava na službenoj stranici.

Aviv je u Hrvatsku došao nakon što je njegova sestra upisala medicinu u Zagrebu. Kao stručnjak za ugostiteljski marketing, kaže, iskustvo je gradio u Tel Avivu, a ovdje se brzo uključio u lokalnu scenu. – Radio sam isprva u jednom hostelu, zatim otvorio Bustan bar, a potom i Figa Garden bar prije tri i pol godine – prisjeća se.

Figa se, ističe, pokazala kao uspješan projekt, a upravo kroz to iskustvo prepoznao je koliko su Hrvati skloni pjesmi i druženju. – Prije dvije godine organizirao sam teambuilding i shvatio da u Zagrebu nema privatnih karaoke soba. Bilo mi je žao što zaposlenicima ne mogu ponuditi to iskustvo pa sam odlučio zasukati rukave – ističe.

Od ideje do realizacije tako su prošle dvije godine, od čega je, kaže, 12 mjeseci otišlo samo na traženje idealnog prostora. – Najvažnije mi je bilo da zvuk ne ide van, a kada sam pronašao prostor u kojem je već bio restoran, znao sam da je to rješenje. Bilo je logično sklopiti suradnju s njima – objašnjava Aviv.

Zaposleno je zasad četvero ljudi, a menadžerica prostora i njegova desna ruka je Dona Hoxhaj. Ne skrivaju ni da planiraju i širenje. – Budući da smo prvi u regiji s ovakvim konceptom, želimo ga razviti na više lokacija, kako u Zagrebu tako i na moru, ali i u Osijeku, možda u Ljubljani ili Beogradu, ovisno o tome gdje ćemo naći dobre partnere – ističe poduzetnik, koji, kada se uhvati mikrofona, najčešće zapjeva "I Want It That Way" Backstreet Boysa. – Toliko mi je draga ta pjesma da je imam zapisanu i na posjetnici – smije se.

Napominje i kako ga veseli što je svoj entuzijazam pretvorio u projekt kojim su gosti oduševljeni. – Htio sam stvoriti mjesto na kojem se ljudi mogu opustiti, pjevati bez treme i čekanja na red, uživati s prijateljima i obitelji. Uvjeren sam da će prepoznati tu ideju – poručuje Aviv.