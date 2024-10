Zbog radova na kabelskoj mreži u ovoj ulici promet će se odvijati suženim dijelom kolnika do sredine mjeseca

Zbog radova zamjene dijela postojeće i izgradnje nove kabelske mreže za potrebe ispravljačke stanice ZET-a, Boškovićevom ulicom na dijelu od Draškovićeve ulice do Trga Nikole Zrinskog, od sutra od 8 sati do petka 18. listopada do 20 sati promet će se odvijati suženim dijelom kolnika, dvjema prometnim trakama iz smjera istoka prema zapadu.

