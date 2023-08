Zašto se projekt "Mali Manhattan" morao realizirati, a mjera roditelj-odgojitelj ne?

Kristijan Jelić, gradski zastupnik HSLS-a i Alen Lochert potpredsjednik Glavnog odbora HSLS-a Grada Zagreba održali su jutros konferenciju za medija.

–Pohvalio bih sva gradska poduzeća koja su bila uključena u pripremu Grada Zagreba za bujični val koji je u subotu prošao kroz naš grad. Ovaj put je stožer civilne zaštite na čelu sa zamjenikom Lukom Korlaetom pravovremeno reagirao i uz pomoć ViO i Hrvatskih voda formirao ukupno 22 interventne ekipe koje su zahvaljujući hitnom čišćenju slivnika i otvaranju oteretnog kanala Sava - Odra spriječili poplavu u gradu. Stalno ponavljamo i upozoravamo koliko je važno održavanje gradske infrastrukture, pa smo tako još u svibnju upozoravali da se moraju hitno očistiti slivnici kako ne bi pojedini dijelovi grada plivali nakon svake obilnije kiše. Dobro je da je Zagreb još početkom sedamdesetih izgradio oteretni kanal Sava-Odra kao glavnu obranu od poplave (uz nasipe), ali mislimo da je vrijeme da se ponovo aktivira projekt Zagreb na Savi koji predviđa izgradnju četiri do šest manjih hidroelektrana s čime bi Zagreb stabilizirao nivo rijeke Save, dobili bi vrijedno građevinsko zemljište, jeftinu električnu energiju i plovnost rijeke Save – izjavio je Kristijan Jelić.

Njegov kolega Alen Lochert kritičan je pak bio oko projekta "Mali Manhattan".

–Gradska Uprava, na čelu s Gradonačelnikom, tvrdi kako mora omogućiti realizaciju investicije tzv. „Mali Manhattan“, iako se s investicijom ne slaže ? Tvrde da ih je na to obvezala prethodna gradska vlast, jer bi u suprotnom gradski proračun imao financijsku štetu zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza. Istovremeno, ova ista Gradska Uprava je ukinula mjeru Roditelj odgojitelj, bez obzira na to što je tu obavezu također proizvela prethodna gradska vlast. Aktualna gradska vlast time ponovo pokazuje da, poput njihovih prethodnika, provodi samovolju tamo gdje procijeni da ju može provesti. Valjda zato što ih s jedne strane pritišće korporacija i njihov odvjetnički tim, a s druge strane tek nekakva udruga, koju ignoriraju kao da i sami nisu potekli iz sličnoga miljea. Kako bi sadašnja gradska vlast reagirala kada bi građani blokirali radove na Jarun panorami, kao što su oni to činili u srpnju 2010. u Varšavskoj ulici pita se Lochert te dodaje kako mjera Roditelj odgojitelj jest populistička i kontroverzna i nije ju trebalo niti donositi, no treba imati u vidu da posljedice prenaglih promjena te mjere utječe na ljudske sudbine i egzistenciju obitelji.

–Posljedice ove odluke postale su vidljive već ove godine, koju je obilježio slom zagrebačkog sustava predškolskog odgoja i obrazovanja gdje gotovo svako drugo dijete koje je ove godine prijavljeno za upis nije se u konačnici upisalo. Njihovi roditelji bit će godinu dana prepušteni sami sebi i kojekakvom „snalaženju“, uz moguće ugrožavanje same egzistencije tih obitelji. Koliko će iznositi šteta za obitelji roditelja- odgajatelja ? Ako se bivši roditelj odgojitelj uopće uspije zaposliti, a ne uspije dijete upisati u dječji vrtić, što se masovno i događa, za plaćanje osobe koja će čuvati dijete morat će izdvojiti značajne iznose što je za prosječnu obitelj puno veće opterećenje od financijske i nefinancijske štete za Grad Zagreb u slučaju nerealizacije Malog Manhattana, za kojeg je upitno koristi li on uopće Zagrebu ili ne? Ovo je samo još jedan primjer kako se oni koji se prvo, navodno, bore protiv onoga što smatraju interesom krupnog kapitala, vrlo lako podređuju istom – izjavio je Alen Lochert.