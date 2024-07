Zagrepčani su 60-ih ludjeli za ovim kupalištem sve dok jedna tvar nije otjerala kupače

ukupna šteta 167 eura

Devet puta krao iz iste trgovine na Peščenici u Zagrebu, policija ga je ulovila i sada mu prijeti zatvor

Prema Kaznenom zakonu, odnosno Kaznenim djelima protiv imovine za Krađu je zapriječena kazna zatvora do tri godine ako tko tuđu pokretnu stvar oduzme drugome s ciljem da je protupravno prisvoji, no s obzirom na to da je počinjena šteta mala u tom slučaju zapriječena kazna je do jedne godine zatvora.