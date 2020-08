Zagrebački orkestar ZET-a večeras ima koncert, svirat će kajkavske popevke i domoljubne skladbe

Pjesme posvećenih Zagrebu i Hrvatskoj večeras će odjekivati sa zagrebačkih fontana kraj Nacionalne i sveučilišne knjižnice, jer se večeras, povodom proslave Oluje, ondje večeras održava koncert. Starta u 20 sati, a nastupaju Orkestar ZET-a uz soliste Rajka Suhodolčana i Željka Grozaja iz Kvarteta Gubec.



Na programu koncerta organiziranog u povodu Oluje, velike hrvatske pobjede u Domovinskom ratu kojom su oslobođeni okupirani dijelovi Hrvatske, uz poznate kajkavske popevke naći će se i omiljene domoljubne skladbe poput: Živila Hrvatska, To je tvoja zemlja…A sve to izvodit će orkestar koji ima dugogodišnju tradiciju te je još od 1927. godine prepoznatljiv simbol Zagreba. Hrvatski sabor kulture 2018. godine odlikovao je Orkestar s dijamantnom diplomom, za veliki doprinos u očuvanju hrvatske kulture, a 2019.godine gradonačelnik Grada Zagreba dodijelio im je i Medalju Grada Zagreba. To odlikovanje lani je dobio i kvartet Gubec, za osobit doprinos očuvanju i promicanju purgerske i kajkavske popevke.