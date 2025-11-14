Zagrebačka županija slavi tradiciju: Otvoreni 'Dani Okusa hrvatske tradicije' uz 17 posebnih jelovnika

Gastronomska manifestacija „Dani Okusa hrvatske tradicije – Dani Okusa zagrebačkoga kraja“ u Zagrebačkoj županiji trajat će od 14. do 30. studenoga, a pred mnogobrojnim posjetiteljima i ljubiteljima tradicionalne kuhinje naći će se raznolika ponuda jelovnika u deset ugostiteljskih objekata Zagrebačke županije. „Dani Okusa hrvatske tradicije“ predstavljeni su na tiskovnoj konferenciji od strane organizatora i Turističke zajednice Zagrebačke županije, na kojoj se predstavilo novo izdanje „Dana Okusa zagrebačkoga kraja“, pri čemu su direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović i gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian naglasili važnost ove manifestacije za promociju tradicionalne kuhinje koja još punim plućima živi u mnogobrojnim ugostiteljskim objektima zagrebačkog kraja.

Otvorenje ove gastronomske manifestacije, koja kreće 14. studenoga, obilježeno je s dodjelom oznake „Okusi tradicije zagrebačkoga kraja“ slastičarnici Jagode i čokolada – Old School. „Certifikat potvrđuje tradicionalni koncept i kvalitetu, predanost očuvanju gastronomske baštine i doprinos promociji lokalnog kulinarskog identiteta“, ističe voditelj projekta 'Okusi hrvatske tradicije' Borislav Šimenc. Pritom, Panian ističe da je dodjela ovog značajnog certifikata svojevrsna potvrda Dugom Selu kao destinaciji s rastućom kvalitetom eno-gastronomske ponudom, dok Alilović naglašava da u manifestaciji Zagrebačka županija već sudjeluje tradicionalno, ali i da svi dionici turističkog sektora Zagrebačke županije rade na očuvanju bogate gastronomske baštine. Karmela Vukov Colić, inače direktorica Turističke zajednice grada Dugog Sela, istaknula je da lokalni ugostitelji i proizvođači postaju sve važniji dio turističke ponuda, a certifikati poput ovog predstavljaju poticaj za daljnji razvoj lokalne gastronomske ponude

Sedamnaest posebno osmišljenih jelovnika u deset ugostiteljskih objekata mogu se naći po cijenama od 5 eura za slatke zalogaje pa sve do 31 eura za puni jelovnik od tri slijeda uparen s odgovarajućom vinskom ponudom. U ponudi su jela temeljena na lokalnim namirnicama i tradicijskim receptima, među kojima se ističu juha od šumskih gljiva, sporo pečena baby teleća koljenica, obrazi turopoljske svinje, mladi pečeni vepar s njokima i brusnicama, lungić u umaku od portugisca, špikana svinjska vratina te pastrva na žumberački. Posebno mjesto zauzimaju domaći deserti, od Dugoselske torte i doboša do štrudli i zapečenih štrukli. Inače, u ovogodišnjim Danima Okusa zagrebačkoga kraja sudjeluju Bistro Babriga, Krčma Gabreku 1929., Restoran i vinarija Ivančić, Restoran Mon-Ami, Hotel Princess, Restoran Samoborska klet, Izletište Suhina, Izletište Vina Kos-Jurišić, Slastičarnica Jagode i čokolada te Slastičarnica Jagode i čokolada Old School.