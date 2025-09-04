Zagreb postaje cirkuska pozornica: Kulturan ulični festival stiže u ovih pet kvartova

Sedmu godinu zaredom u Zagreb stiže Kulturan ulični festival (KUF) – putujući umjetnički program koji donosi izvedbene, edukativne i glazbene sadržaje na ulice grada. Prepoznatljiv po sloganu “Najveći SHOW na svijetu ispod vašeg balkona”, KUF će tijekom rujna obići pet zagrebačkih kvartova: Rokov perivoj, Cvjetno naselje, Staglišće, Središće i Folnegovićevo naselje.

Publika će moći uživati u cirkuskim predstavama, radionicama i koncertima, a festival će i ove godine ugostiti iskusne ulične umjetnike, ali i nove izvođače iz svijeta cirkusa i performansa. Posebna pažnja posvećena je ekološkoj održivosti – KUF putuje samo s jednim vozilom, vlastitim tribinama i svjetlima na baterije, a iza sebe ne ostavlja otpad. Za glazbenu kulisu zadužen je zagrebački bend Šarijanata, koji će atmosferu dodatno podići svojim repertoarom, a publiku očekuje i pokoje glazbeno iznenađenje.

Festival započinje sutra u Rokovom perivoju premijerom predstave Vrana bez gnijezda Petre Najman i Ivana Svaguše. U Cvjetnom naselju program traje cijeli vikend dok će se iduće postaje održati u Staglišću (13. i 14. rujna), Središću (20. i 21. rujna) te u Folnegovićevom naselju gdje festival završava 27. i 28. rujna. Ulaz na sva događanja je besplatan, a dobrovoljne donacije u šešir izvođača su dobrodošle. Detaljan program dostupan je na Facebook stranici festivala. Organizator festivala je Cirkorama u suradnji s dramskim studijem Doza Drame, a KUF sufinanciraju Gradski ured za kulturu i civilno društvo te Zaklada Kultura nova.