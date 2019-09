Zavirili smo u novi hotel u Zagrebu, vrijedan 20 milijuna eura

Novi zagrebački hotel Hilton Garden Inn, i treći pod tim brendom u našem glavnom gradu, od ljetos prima goste, a jučer je predstavljen i javnosti. Novootvoreni hotel s četiri zvjezdice na zagrebačkoj Radničkoj cesti odlikuje industrijski dizajn, gostima su na raspolaganju 153 komforne sobe, fitness centar, mala trgovina, soba za pranje rublja gdje si gosti, požele li, to mogu i sami napraviti, te, što je u Zagrebu itekako trebalo, kongresni centar na tisuću četvornih metara. Pet multifunkcionalnih dvorana ukupno može primiti do 1000 sudionika, a ima čak i opremu za skupove osoba oštećena sluha.

Iza investicije od 20 milijuna eura, kao i u slučaju drugih dvaju Hiltonovih hotela DoubleTree i Canopy, stoji tvrtka Zagreb City Hotels vlasnika Hrvoja Pezića.

Novootvoreni Garden Inn, pak, zanimljiv je osim po velikoj kongresnom kapacitetu i po restoranu u prizemlju, koji se može transformirati za razne svrhe, pa, recimo, poslužiti i kao prostor za promocije automobila. Inače, restoran osim a la cartea, unatoč tome što je u sklopu hotela najviše kategorije, poslužuje i dnevna jela po vrlo pristupačnim cijenama, pa ne čudi što je već oko podneva odlično popunjen.

– Da, startali smo uistinu dobro od prvog dana, a dobro nam posluju i druga dva hotela – zadovoljna je Josipa Jutt Ferlan, direktorica tvrtke Zagreb City Hotels, koja u sva tri hotela zapošljava 215 stalnih radnika, a po potrebi se angažira i dodatna radna snaga.

– Iduća godina će biti još i bolja s obzirom na to da nas očekuje predsjedavanje Europskom unijom. Rezervacije nam uvelike stižu. Trenutno imamo većinu gostiju iz SAD-a, Koreje i Njemačke – kaže Jutt Ferlan i potvrđuje da trima hotelima pod kapom Hiltona nisu zaključene sve ambicije vlasnika Zagreba City Hotelsa.

U Hrvatskoj je dosta malih hotela na prodaju i, kaže naša sugovornica, pozorno se prati hoće li se ukazati neka nova investicijska prilika. Iako, otkriva, trenutno je Zagreb City Hotelsu u prvom planu širenje izvan granice Hrvatske, točnije Ljubljana i Beč.

City Hotels Zagreb je najjači je partner u regiji svjetskog hotelskog brenda Hilton, koji posluje u 113 zemalja s više od 5600 hotela, a ove godine slavi i visoku stotu obljetnicu.

Portfelj Zagreb City Hotelsa čine, pak, tri zagrebačka hotela s 465 smještajnih jedinica. Prvi je prije sedam godina otvoren DoubleTree by Hilton s pet zvjezdica, a prije nepunu godinu je na mjestu dotadašnje Allegra Arcotela, u austrijskom vlasništvu, otvoren Hotel Canopy by Hilton s četiri zvjezdice. Bio je to prvi hotel brenda Canopy na europskom tlu, a investicija je iznosila osam milijuna eura.

S radnom snagom Hiltonovi hoteli nemaju problema, radnicima izvan Zagreba plaćaju smještaj, a odnedavno im je pojačanje i chef azijske kuhinje, Tika Ram Sharma, koji se usavršavao u najboljim restoranima u Aziji, od Four Seasons Mumbai hotela, do Seychellesa, Dohe i restorana Nobu.