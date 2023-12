Wow! Dolac je sinoć odjenuo posebno božićno ruho, pogledajte koliko je ljudi došlo na najukusnije zalogaje

"Činilo se kako su ovaj predblagdanski petak u Zagrebu mnogi željno iščekivali, i to zbog PLACe market Christmas Pop-upa koji se od 18h održao na Tržnici Dolac. Posljednje ovogodišnje izdanje projekta koji je u kratkom roku osvojilo srca Zagrepčana zapravo je najveće gastro blagdansko druženje na otvorenom koje nas mirisima i okusima do kraja uvelo u blagdansko raspoloženje.

Projekt koji je barem petkom popodne donosio život na Tržnicu vratio se još jednom kako bi se Zagrepčani, zajedno s turistima, okupili u samom centru grada i započeli ove mini praznike i produženi blagdanski vikend u pravom božićnom tradicionalnom gradskom duhu.

22.12.2023., Zagreb - Dolac. Bozic na PLACu je blagdanski PLACe Market koji se vraca na Dolac u zimskom i blagdanskom pop-up izdanju. PLACe Market zamisljen je kao streetfood dogadjanje koje za cilj ima revitalizirati gradske trznice i pretvoriti ih u glavno mjesto okupljanja i druzenja. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ono što nas sve zanima jest što se na Dolcu kuhalo jer su za hranu bili zaduženi neki od naših najboljih chefova i ugostitelja. Tako je chef Marin Rendić za svoj Bistro Apetiti pripremao svoje već tradicionalno "plac" jelo – baby praščića, odnosno suckling pig koji se svako jesensko izdanje PLACe marketa rasprodao u trenu.

Uz baby praščića, tu su bila i pohane krvavice na način chefa Marina. Chef Mario Mihelj pripremao je gulaš od hobotnice i velikih kozica uz palentu te hrskavu pohanu rolicu punjenu jabukom i cimetom, a posluživao je i toplu sangriu. Restoran Tač na licu mjesta otvarao je stonske kamenice za koje smo sigurni da će brzo nestati, a uz soparnik, na ovom štandu se uživalo i u brudetu od bakalara.

Gastronomadi su se na Dolac vratili sa svojim panuozzo sendvičem koji se pripremao u tri varijante – porchetta, gulaš od divljači te orada na savur, Vinkl je također pripremao svoje već poznate specijalitete s "placa" – puricu s mlincima i sarmu. Sopal i chefica Katarina Vrenc pripremali su IstRamen – neku varijantu ramena, odnosno juhe s domaćom istarskom kobasicom te otkoštenu patku punjenu nadjevom od suhog kruha te jusom.

Bistro Točkica pripremala je domaći jušni bakalar i kaiseršmarn, Al Dente se vraćao na Dolac sa svojim tjesteninama u parmezanu – caccio e peppe i novim špagetama s kozicama u umaku od pistacija dovršenim u kolutu Grana Padana, a nove su im bile i pohane lazanje u panko mrvicama.

Tu je bio i Oui chef by Vedran Stojanac koji je pripremao janjetinu na ražnju s krumpirima ispod peke, delikatesni korner s ručno rezanim pršutom, brudet od sušenog bakalara u kruhu te cannole s paškom skutom i arancinima. Takoyaki by chef Martino Zanneli Kovačić dolazio je s azijskim štandom te je na Dolcu pripremao Thai Wok piletinu s rižinim rezancima te Okonomyaki palačinku s kupusom i slaninom.

Meat the king pobrinuo se da na ovom blagdanskom druženju ne nedostaje mesnih delicija, a kod njih su se najviše pripremali Meat the King steakovi, tu su bile i Meat the king kobasice i burgeri, tu je bilo i Cunami za sve ljubitelje sushija i kozica u tempuri, zatim Begs plant based streetfood sa svojom Tikka Masalom i Dan dan piletinom koje su bile jedna od najpopularnijih jela ovogodišnjeg Adventa te novo ime na PLACeu – Beštija koja je dolazila s Fish&Chipsom od morskog psa s tri puta blanširanim čipsom te schiacciata s roastbeefom, pečenim kiselim kupusom i butargom.

Od slatkog tu je bio štand Amelie na kojem su se našle cimet rolice, makaroni punjeni medenjak kremom, cannoli s raznim punjenjima te štrukle, tu su bile Ferdinand knedle koje su dolazile s raznim varijantama te fritule na štandu Krivi ljudi koje su dolazile s brojnim i prefinim preljevima, a kod njih ste mogli naći i rakiju bez koje ne mogu proći praznici.

Razne tople koktele, tople ginove, kuhana vina, rakije i sva ostala pića našle su se na centralnom baru, kao i na Tipsy baru, a tu je bila i Piena pjenušac na njihovom štandu.