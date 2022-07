Vruće vam je? Istražili smo gdje se možete kupati u metropoli i kakve su cijene

Prvi ljetni toplinski val vrućinu zagrebačkog asfalta učinio je neizdrživom pa mnogi spas od žege traže u hladu ljetnih terasa, na obalama zagrebačkog mora ili uz rubove gradskih bazena. Kupališna sezona na Bundeku i Jarunu službeno je otvorena 1. lipnja, a posljednje mjerenje kvalitete vode pokazalo je da je izvrsna na svim kupalištima. U šetnji obalama zagrebačkog mora zatekli smo Osječane Lorenu, Anu, Luku i Teu. Na Jarunu im je, kažu, puno bolje nego kod kuće na Dravi.

Plus zatvorena plivališta

– Rijeka nam je dosadila, zagrebačko more je super. Voda je još malo prehladna pa nismo sigurni da ćemo se kupati, no provest ćemo ovdje cijeli dan, sunčati se, a možda bacimo i ping-pong – govore veseli Slavonci dok leškare na plaži i “trackaju” se kremicama za sunce.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 20.06.2022., Zagreb - Gradjani uzivaju uz jezero Jarun. Photo: Igor Soban/PIXSELL

Službeno radno vrijeme kupališta na Bundeku i Jarunu je svakog dana od 10 do 20 sati jer u tom vremenu na plažama gradskih kupališta dežuraju licencirani spasioci, a dostupna je i prva pomoć te dežurni liječnik, navode iz ustanove Upravljanje sportskim objektima koja skrbi o gradskim kupalištima. Sredinom lipnja sezona kupanja otvorena je i na vanjskom bazenu obližnjeg Sportskog parka Mladost te na Šalati.

– Svaki dan sam tu, ostanem sat vremena, sat i pol, kako kada. Liječnica sam po struci pa moram biti fit, a plivanje je najbolja rekreacija. Na Mladosti nema puno ljudi, gužve bude uglavnom vikendom. Temperatura vode je savršena, oko 26 stupnjeva, taman za guštanje i opušteno plivanje – govori radiologinja Ana Jukić. Neki od rekreativaca pak gunđaju jer je unutarnji bazen na Mladosti zatvoren, a koji je tome razlog, nismo uspjeli doznati.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 20.06.2022., Zagreb - Gradjani spas od vrucina potrazili na gradskom bazenu Mladost. Photo: Igor Soban/PIXSELL

Izlet do Vugrinščaka

Radno vrijeme vanjskog bazena na jarunskom plivalištu Mladost je radnim danom od 12 do 18 sati, a vikendom i blagdanom od 10 do 19. Na Šalati je bazen za građanstvo otvoren radnim danom od 13.30 do 18 sati, a vikendom i blagdanom od 11 do 19. Cijena ulaznice na bazenima za odrasle je 20 kuna, a za djecu, umirovljenike i osobe s invaliditetom 10. Postoji mogućnost kupnje dnevnih, mjesečnih i godišnjih ulaznica, a detaljan cjenik nalazi se na mrežnim stranicama ustanove Upravljanje sportskim objektima.

Onima koji žele plivati bez gužve i šušura na dva vanjska kupališta na raspolaganju su i bazeni na Sveticama i u Novom Zagrebu, kao i Zimsko plivalište Mladost u Domu sportova. Radno vrijeme trešnjevačkog bazena je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 6 do 7.30 te potom od 10.30 do 13.30 sati, utorkom i četvrtkom od 9.30 do 13.30, subotom od 12 do 14, a nedjeljom od 8 do 10 te 14 do 18 sati.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 02.08.2020., Zagreb - Kupalisna sezona na bazenima Salata. rPhoto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Radno vrijeme bazena na Sveticama je radnim danom od 6 do 13 te od 14 do 20 sati, subotom od 10 do 18, a nedjeljom od 14 do 20 sati. Novozagrebački bazen Utrina radi pak svaki dan od 6 do 20 sati, subotom od 13 do 20, a nedjeljom od 15 do 20 sati. Onima koji žele na izlet na raspolaganju su i friško obnovljeni bazeni na samoborskom izletištu Vugrinščak. Obnovljen je dotrajali središnji objekt te igralište za odbojku. Sat vremena igranja odbojke na pijesku plaća se 80 kuna.

Radno vrijeme bazena je od ponedjeljka do nedjelje od 10 do 20 sati, s tim da se u jutarnjim satima od 7 do 9 sati održava rekreativno plivanje. Cijena ulaznice radnim danima je 20 kuna, vikendom i praznicima 25 kuna, a rekreativno plivanje plaća se 10 kuna. Kupanje je besplatno za djecu do sedam godina uz obaveznu pratnju odrasle osobe, radnim danom od 10 do 14 sati.•