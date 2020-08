Vožnja žičarom koštat će oko 50 kuna, sve bi trebalo biti spremno do Svih Svetih

Gondola će biti 84, koje će u jednom satu moći prevesti 1500 putnika. A vožnja do gornje postaje trebala bi trajati 16 minuta, brzinom oko 20 km/h. Trasa nove žičare bit će osvijetljena rasvjetom, pokrivena video nadzorom i audio sustavom, dok će kabine biti opremljene grijanim sjedalima, rasvjetom, bežičnim internetom (Wi-Fi) i pripremom instalacija za video nadzor, rekao je za 24 sata glavni voditelj projekta Goran Radić.

- Radove ćemo finalizirati u rujnu, a ostale popratne sadržaje završit ćemo u listopadu. Nakon što pribavimo sve dozvole od nadležnih tijela cijeli sustav stavljamo u pogon. Po mojoj procjeni to će biti moguće 1. studenog ove godine. Do tada nam prethode kontrole geodeta kako bi se naštimale sajle i svi ostali kablovi. Treba naglasiti da je dionica od međustanice Brestovec do vrha Sljemena već sada spremno. Tu smo imali već i probne vožnje. Na Brestovcu gradimo i parkiralište - rekao je Radić. Zgrada Donje postaje bit će opremljena podzemnim garažama na dvije etaže, s više od 200 parkirališnih mjesta. Cijena žičare, podsjetimo, vrtolgavih 535 milijuna kuna.