Vlasnik Rubelja postavio omče na stablo: Nikoga se ne bojim. Točno znam tko me prijavio

Enigmu oko postavljanja omči na stabla na placu u zagrebačkoj Dubravi riješio je poduzetnik Ivan Rubelj - priznanjem da je on to učinio.

- To je poruka svim kockarima koji od petka ujutro do nedjelje navečer opsjedaju tržnicu u Dubravi počevši od kladionice, lutrije i kasina. Sama sirotinja na socijali i penzioneri. Trebate vidjeti kako se samo oni guraju da se što prije riješe novca, pojašnjava vlasnik restorana Rubelj za 24 sata.

Kako govori, i sam je nekoć bio ovisan o kocki, a prestao je kockati 90-ih nakon što su krenula varanja jer su pobjede bile nemoguće pa je odustao. Poruka koju je poslao postavljenim omčama, u kojima mu je pomogao jedan umirovljeni policajac, nimalo nije politička.

- Ne radi se o nikakvoj političkoj poruci ili prijetnji. Nije mi žao, po meni je poruka jasna. Samo mi je glupo da se govori da je poruka Srbima ili nekim drugim manjinama, ne radi se o tome. Meni je poruka sasvim jasna. Dosta mi je da gledam te ljude kako se kockaju, što je previše, je previše, govori te pojašnjava kako točno zna tko ga je prijavio, zbog čega je dobio 500 kuna kazne.

- Htio sam platiti odmah, ali mi nisu dali. Rekli su mi da moram pred sud, ja sam spreman na to. Ja se nikoga ne bojim. Sam sam se prijavio policiji kad su me nazvali i pitali jesam li ja postavio omče. Točno znam tko me prijavio, to je čovjek kojemu sam puno pomogao. Sutra ću staviti na moj lokal natpis "Srami se", govori.

U Virovitici počelo prvo hrvatsko drive-in cijepljenje