VIDEO Gorio stan na Srednjacima: Dimilo se iz zgrade, smrad se širio po cijelom kvartu

Bernardić: 'Odluka o CGO-u u Resniku izazvat će otpor građana, tražimo kompenzaciju i transparentnost'

Grad mora pod hitno osmisliti i predložiti kompenzacijske mjere, od ulaganja u podizanje kvalitete života u Resniku, do zajamčene mogućnosti da prodaju svoje nekretnine Gradu po cijenama koje su primjerene za kupnju zamjenske nekretnine, a da to mogu učiniti prije gradnje CGO, ali i poslije kad vide kako će to utjecati na kvalitetu života, istaknuo je Bernardić