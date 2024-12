VIDEO Party je u Rougemarinu: Nema mladenaca ni kuverti, ali sve ostalo je baš kao na svadbenoj fešti

Nema mladenaca, ali ima kumova i rezanja svadbene torte, a slavi se ljubav. Uz svirku uživo, bacanje buketa i podvezice, specijalitete u kakvima se gušta na takvim svečanostima i bogatu ponudu pića uživa se subotama u Rougemarin bistrou u Folnegovićevoj u sklopu "gastrotainment" programa nazvanog "Ničija svadba". Nova je to koncepcija u režiji chefa i ugostitelja Marina Medaka koja je već nakon prve večeri, održane krajem studenoga, postala viralni hit, a već sljedećega dana, kazao nam je, ulaznice za subotnje zabave u prosincu su planule.

– Ideja mi se javila još prije nekoliko godina, nakon niza svadbi koje sam odradio, ali kako su se ostali projekti počeli nizati, nikako je nisam uspio realizirati. Uvijek kažem da si dok nešto ne napraviš luđak, a kad realiziraš, onda si uspješan čovjek. Svi su mi govorili da je to luda ideja i smijali su se, ali se, srećom, pokazala dobrom. Na svadbama u većini slučajeva sjedimo za stolom s nepoznatim ljudima, a ova je specifična po tome što nema mladenaca, ali ni kuverti – rekao je Medak. A za sve koji se nisu uspjeli domoći karata za prosinac, najavio je, "Ničija svadba" ponovno će biti na programu od 18. siječnja.

Okupljanje počinje od 20 sati, a na samom ulazu dočekat će vas raspored sjedenja u kojemu možete doznati broj svoga stola, ali i imena onih s kojima ćete provesti ostatak večeri. Doći možete u društvu prijatelja, s pratnjom, ali i bez nje, jer ćete zasigurno nekoga upoznati i nećete plesati sami. Veći se dio gostiju, uvjerili smo se, na dolazak odlučio kako bi se zabavio, a neki su večer iskoristili za proslavu rođendana, pa i u druge svrhe.

– Svake godine s prijateljicama organiziram svojevrsni božićni domjenak pa odemo nekamo na zabavu. Za "Ničiju svadbu" doznale smo preko Instagrama i odlično nam se uklopila. Najviše me oduševilo to što svi plešu i pjevaju sa svima, što dokazuje da ne moraš poznavati ljude da bi se s njima dobro zabavio – kazala nam je Petra, koja je na početku večeri odlučila probiti led i među prvima zavladati plesnim podijem. Na programu je "živa" muzika, a repertoar uključuje pjesme koje se najčešće mogu čuti na svadbama, od slavonskih, dalmatinskih i zagorskih pa do "trash" hitova i sevdaha.

Što se gastronomskoga dijela tiče, gušta se u suhomesnatim i sirnim platama, rižotu od sipe, ali i onom "a la sarma" s kiselim zeljem te pečenki s prilogom, a nakon ponoći stiže i torta koju, kako nema mladenaca, režu kumovi. Te se uloge stječu slučajnim odabirom među gostima, za što je zadužen bend, a do kraja večeri, dodao je Medak, kumovi se trebaju brinuti za podizanje atmosfere te bacanje buketa i podvezice, za što će biti nagrađeni s po 50 eura. Nema svadbe ni bez barjaktara, stoga se bira i onaj tko će nositi tu časnu titulu.

– Ovo je jedna od najboljih ideja za koju sam čula u posljednje vrijeme, svaka čast organizatorima na inovativnosti. Svi se odlično zabavljaju, a mislim da nam je to najpotrebnije. Nadam se da će se projekt nastaviti – kazala je Mateja Mihovec, koja je u Rougemarin stigla u društvu prijateljica Magdalene Šimek te sestara Karle, Ivane i Magdalene Jurišić.

Mjesto možete rezervirati telefonskim pozivom, porukom ili e-mailom, ulaznica za žene je 64 eura, za muške goste stoji deset više, a tijekom večeri jede se i pije koliko tko želi. Kao i na svadbama, broj im je ograničen na 100 do 120 uzvanika. – Ljudi su odlično reagirali i pokazali da cijene ovakve ideje. Moram priznati kako to nisam očekivao. Svi se odmah po dolasku opuste, sprijatelje s ljudima koje do te večeri nikada nisu vidjeli i nadam se kako će koncepcija živjeti još dugo – rekao je Medak.

Fešta se, spomenimo, organizira u sklopu "Rouge Adventa" koji se, osim u Folnegovićevoj, održava i u Rougemarin Cityju u Petrinjskoj, gdje se tijekom prosinca uživa u kuhanom vinu i vrućim koktelima, "živoj" svirci i DJ nastupima. Na jelovniku su pak brojni adventski specijaliteti s Medakovim potpisom, među kojima je i "Božićna palačinka". Riječ je slastici u kojoj je klasična palačinka umotana u tijesto za fritule, a dolazi s tri vrste punjenja, među kojima su pistacija, pekmez od šljiva te kombinacija jabuke i karamele.