VIDEO Kumek Dragec i kumica Marija začarali su nas svojim proizvodima, a imaju i jednu poruku za sve

Ja sam Dragutin Marijan Volarić, kumek s Dolca, seljak, sluga u vinogradu gospodnjem koji neumorno tumara šumom i krade pčelama med- predstavio nam se pčelar Dragec koji u društvu kumice Marije svakog petka i subote na Dolcu u organizaciji Turističke zajednice Grada Zagreba predstavlja ono najbolje što nudi trbuh Zagreba- proizvode vrhunske kvalitete o kojima s ljubavlju skrbe vrijedne ruke hrvatskih poljoprivrednika.

Danas je svjetski dan hrane i puno se govori o domaćoj poljoprivredi, kratkim lancima opskrbe, strategiji od polja do stola, ekološkoj proizvodnji... Sve su to prazne riječi, osim za one koji znaju da sve to mogu, ako znaju tražiti, dobiti na dolačkoj i drugim zagrebačkim tržnicama.

Dragecovi pčelinjaci s početka naše priče nalaze se u ornitološkom rezervatu Crna Mlaka, a njegove pčelice pasu na djevičanskim šumama i livadama toga kraja. Kao i ostale pčelare kontinentalne Hrvatske, ni njega nisu zaobišli problemi koje je donijela nezapamćena hladnoća u travnju i svibnju te kasnoproljetni mrazovi.

-Lošija je godina nego inače, no imamo kestenov, livadni, cvjetni med i zlatošipku. Pčelice su pripremile med, a ja sam se potrudio da od njega napravim fini pjnušac i medice - kaže Dragec pokazujući svoje 'zlato' na pultu.

Kumica Marija Lukiški pak ima svoje zeleno zlato- domaće, sezonsko povrće iz svog vrta u Petruševcu. Među rijetkim je kumicama s placa koje nisu povisile cijene svojih proizvoda zbog devastirajuće suše. Njene mahune drže prošlogodišnju cijenu od 20 kuna, a za to ima dobar razlog.

-Moji vjerni kupci s Dolca požalili su mi se da si ove godine ne mogu priušti mahune pa sam im obećala da ću zadržati prošlogodišnju cijenu. Cijelo ljeto sam ih zalevela i konačno su se primile - veselo će Marija koja, baš kao i kumice prije stotinu godina svoje proizvode nudi u pletenim košarama.

Čarolija Marijinih i Dragecovih proizvoda pročula se i izvan granica hrvatske,a kako i neče kada su jedinstveni, neponovljivi , a s kupcima rado dijele pučke mudrosti i humor.

-Naše rože najlepše dišiju, naše kumice nalepše zglediju, medna usta slatka su ko med... Neka vam je u slast!, poručuje Dragec.