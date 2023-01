VIDEO/FOTO Posjetili smo snježnu idilu na Sljemenu: Konačno zima kakva je nekad bila

Zima kao nekada, doživljaj je sljemenske snježne idile koja je i ovoga vikenda odredište brojnim izletnicima. Djeca, roditelji, bake i djedovi, cijele obitelji uživale su unatoč hladnih minus pet stupnjeva celzijevih, no uz povremen vjetar i oštar zrak, osjet temperature odlazio je i do -10.

Za razliku od prošlotjednih scena kaosa i potpunog kolapsa, neke pouke su ipak donekle izvučene jer na našem putu od Mihaljevca do vrha Medvednice sve je proteklo u najboljem redu. Doduše, tome je doprinijela i policija koja je regulirala promet Sljemenskom cestom kako ju kolone automobila ne bi u potpunosti zakrčile.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

S druge strane, po dolasku na Mihaljevac besplatno smo parkirali automobil te prošetali do linije 15 koja do Gračanskog dolja, odnosno prve postaje žičare, vozi otprilike svakih 10 minuta. Oni koji nisu planirali žičarom čekali su u redu za ulazak u autobus linije 140 koji s Mihaljevca vozi do Tomislavova doma, a po skraćenoj trasi išao je zbog automobila koji su parkirali uz rub ceste te tako zapriječili prolaz autobusu.

28.01.2023., Zagreb - Auti parkirani na samom vrhu Sljemena Photo: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Već za 7 minuta stigli smo u Gračansko dolje i srećom nisu nas dočekale nepregledne gužve jer sve blagajne su bile u funkciji. I nakon 20 minuta vožnje žičarom bili smo na vrhu Medvednice.

Otvoreni Crveni spust i Bijela livada bili su ispunjeni kako onim iskusnim skijašima i borderima tako i onima koji su uz rub savladavali svoje prve skijaške korake.

28.01.2023., Zagreb - Pocela je sluzbena sezona skijanja na Skijalistu Sljeme cije ce staze biti otvorene za gradjanstvo svaki dan od 09:00 do 16:00 sati. Photo: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Svi oni koji nisu stigli danas, stazama moći skijati svaki dan od 9 do 16 sati, a svi koji imaju axess ski karte od lanjske i pretprošle godine mogu ih sami puniti preko online prodaje, kažu u ustanovi Upravljanje sportskim objektima.

Za one koji karte planiraju kupiti na licu mjesta bit će otvorene blagajne Crvenog spusta i Bijele livade. Cijena je radnim danima za odrasle 9,29 eura, za djecu do 15 godina 5,31 euro, a stariji od 65 trebat će izdvojiti 6,64 eura.

Vikend-ulaznice stoje pak 13,27 eura za odrasle, dječje su 6,64, a za starije od 65 godina 9,29 eura. Skijaše će do staza prevoziti žičara te ZET-ova linija 140.

I radno vrijeme žičare, izvijestili su, prilagođava se početku sezone skijanja. Radnim danom gondole će biti u pogonu od 8 do 17 sati, a vikendima i praznicima od 8 do 18.