Vesna Škare Ožbolt o prebjegu Alinu Kavuru: To je politička trgovina, neka vrati mandat

To je politička trgovina, on je ušao na našoj listi i ovakvo ponašanje je nešto najodvratnije što se događa u Hrvatskoj – komentirala je Vesna Škare Ožbolt odluku njenog donedavnog stranačkog kolege Alina Kavura da se uključi u HDZ. Vijećnik iz Gradske četvrti Donja Dubrava, podsjetimo, bio je jedan od odlučujućih za konstituiranje vijeća, u međuvremenu je postao njihov potpredsjednik, a nedavno je odlučio otići iz stranke bivše kandidatkinje za gradonačelnika Vesne Škare Ožbolt na čijoj je listi sudjelovao u izborima, te postati član HDZ-a. No, u njegovoj bivšoj stranci izuzetno su ljutiti, pa traže da Kavur vrati svoj mandat.

- Na izborima ste, kao kandidat Vesna Škare Ožbolt – nezavisna lista, osvojili 650 glasova, odnosno 5,28 posto te ste osvojili mandat u Vijeću. Mandat vijećnika Gadske četvrti Donja Dubrava, a potom i potpredsjednika iste, osvojili ste upravo na listi VŠO-NL, a ne kao pojedinac svojim imenom i prezimenom. Prema inforamcijama objavljenima u medijima, tri mjeseca nakon lokalnih izbora, odlučili ste pristupiti stranci Hrvatska demokratska zajednica. Na taj ste način izigrali povjerenje birača koji su na lokalnim izborima zaokružili kandidacijsku licu VŠO-NL za VGČ Donja Dubrava. VŠO-NL i svi njeni članovi i vijećnici posluju transparentno i otvoreno, te se osuđuju bilo kakvi tajni dogovori s drugim strankama i tzv. Trgovine mandata. Smatramo da je jedino moralno i politički korektno prema biračima da vratite mandat našoj listi – stoji u dopisu koji su u stranci poslali Kavuru.

Sama Vesna Škare Ožbolt rekla je da je ovakvo ponašanje nešto protiv čega će se ona boriti dokle god bude hodala ovom zemljom.

- Jako sam ljuta. Vuk dlaku mijenja ali ćud nikad. Mislila sam da se ovo neće dogoditi i mi osuđujemo ovo ponašanje – kaže Škare Ožbolt.

O svemu ovom upitali smo, dakako i samog Kavura, a on nam je rekao da svoj mandat ne namjerava vratiti. Što više, smatra da ga je itekako zaslužio.

- Taj mandat sam dobio ja, iz glasova građana i dao sam puno. Ne namjeravam ga vraćati. Ja sam s vozio, lijepio plakate, a kako se kampanja bližila kraju, dijelile su se pozicije. Visio sam po banderama do 3 ujutro, lijepio plakate 2 tjedna na Trgu Bana Jelačića i prikupljao potpise. Čak mi 50 posto troškova goriva nikad nije isplaćeno. Uz to, organizirao sam taksii vozače od tvrtke brata za promidžbu. Ne pada mi napamet svoj mandat dati jer on pripada zasluženo meni. Ovo nisam očekivao od Vesne Škare Ožbolt koju i dalje cijenim i poštujem - ali nažalost tako je kako je. Ovo je njen izbor, po meni napad, i napad na moju stranku HDZ iz kojeg je izašla a svi dobro znamo da je svoju političku karijeru baš u njemu gradila. I dalje stojim da mi je draga osoba a to što se nismo mogli politički složiti je drugo. Na listiću na kojem su građani glasali bilo je moje ime i prezime i vrlo je bitno da je moja uloga Dade iz Smogovaca naveliko išla u prilog stranci Vesna Škare Ožbolt i izgovoreno medijski puno puta do te mjere da su mi kolege neke glumci i glumice zamjerili. Ovo je preko mene osobni obračun sa HDZ om i to neću dozvoliti. Tako da želim njoj i svim njenim vjećnicima puno sreće u budućem radu stranke – objašnjava Kavur.

A zašto je, pitamo ga, napustio stranku Vesne Škare Ožbolt i otišao u HDZ?

- Dio je ideološki, a dijelom zbog toga što s Trpimirom Mjacanom lako mogu doći do realizacije svojih projekata. Raspelo na kružnom toku u Remetinečkom gaju smo spasili, a sad radimo na pješačkom prijelazu preko pruge u Trnavi kod Osječke i Štefanovečke, a u planu je i rješavanje OŠ Čulinec koja se gradi već 40 godina – kaže Kavur.