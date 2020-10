Velikogorički MOST od oporbe traži potporu za osnivanje tematske sjednica Gradskog vijeća

Bliži rok za dostavu odgovora na pitanja koja su vijećnici MOST-a nezavisnih lista postavili na prošloj sjednici Gradskog vijeća, 2. listopada, no do danas ga nisu dobili, iako je rok uskoro, točnije 2. studenog. A tražili su popis svih gradskih projekata na kojima je radila tvrtka Elektrocenter Petek, upletena u aferu Janaf. Održali su zato konferenciju za novinare kojom su podsjetili da vrijeme ističe, i to ubrzano.

Osim toga, nezavisni vijećnik u klubu MOST-a Alan Šembera i koordinator MOST-a VG Damir Slojšek ovim su putem zatražili i potporu svih stranaka u goričkom Vijeću kako bi pokrenuli tematsku sjednicu na temu aktualne političke situacije u Velikoj Gorici. Potrebna im je trećina glasova svih vijećnika od ukupno 31.

– Vidimo da HDZ i stranka Bandić Milan 365 ne žele razgovarati o toj temi. Prvenstveno se ovaj apel odnosi na SDP. Želimo skupiti dovoljno potpisa za tematsku sjednicu “Politička i ekonomska situacija u Gradu Velikoj Gorici” da stvarno doznamo tko vodi grad – kazao je gradski vijećnik Slojšek.

Šembera i Slojšek upozorili su i na probleme u kojima se našao projekt Aglomeracija Velike Gorice, a pri tom su predložili da se u pomoć pozove i Vlada RH. Velika Gorica u suprotnom bi plaćala penale.

– Dogovoreno je s trenutno odsutnim gradonačelnikom da, kada se rade prokopi po cestama zbog Aglomeracije, kada se budu dovršavale te ceste da se ne asfaltira samo tri metra koliko je dozvoljeno projektom, nego u punoj širini. Da se dobije sređeni kolnik u širini pet ili šesti metara i to je odlično, to je pametna odluka. Međutim, dodatni dio nije u projektu Aglomeracije i mora ga platiti direktno Grad. Izvođači su krenuli asfaltirati, a grad ne isplaćuje tu razliku za asfaltiranje ceste. Zašto? Možda v.d. gradonačelnik nema ugovore, nema novaca ili ti novci nisu u proračunu…? A mi nemamo rebalansa proračuna – objasnio je Šembera.