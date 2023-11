Uspinjača sutra ide na mjesečni servis, a uskoro joj se sprema milijunska 'generalka'

Zagrepčani i njihovi gosti koji posjećuju atrakciju koja ih već više od sto godina vozi od Donjeg do Gornjeg grada sutra će morati pronaći alternativu barem u razdoblju od 6 do 14 sati do kada traje redovni mjesečni servis zagrebačke uspinjače kojom upravlja ZET. Spomenimo kako je i gradski prijevoz putnicima ponudio alternativu.

– Za putovanje do Gornjeg grada, cijenjenim sugrađanima i posjetiteljima preporučujemo korištenje autobusne linije 105 (Kaptol - Britanski trg) i 150 (Tuškanac garaža - Gornji grad - Trg bana Josipa Jelačića) – naveli su u priopćenju.

A na rezervne načine dolaska do Gornjeg grada od cipelcuga do busa morat će se uskoro svi priviknuti i to na malo dulji period. Naime, uskoro se očekuje dugo najavljivani početak radova na njezinoj revitalizaciji. Stara dama dobit će novo ruho. Izgledat će doduše isto iz vana, no nakon više od stoljeća u prometu dobit će potpuno nove i moderne kabine te pogonske sklopove i sve one nevidljive dijelove koji služe za to kako bi najkraću trasu na svijetu prelazila najsirugnije na svijetu.

U kolovozu je, naime, raspisan natječaj za izvođače radova na revitalizaciji "stare dame", a 30. listopada je objavljen zapisnik s otvaranja ponuda iz kojeg je vidljivo da se prijavila jedna firma, zagrebačka Teh-gradnja u kojoj su za radove priložili cifru od 6,9 milijuna eura, što je oko tristo tisuća eura manje od prvotne procjene. Idućih deset dana traje rok žalbe nakon kojeg bi trebala stići i konačna potvrda o izvođačima. Iako su se zahvati na uspinjači planirali još 2020., nisu rađeni od početka sedamdesetih.

Da je "stara dama" uistinu zaslužila temeljitu revitalizaciju, svjedoči i izvješće ZET-ovog stručnog tima koji je prije pet godina donio zaključak kako je nužna cjelokupna rekonstrukcija i modernizacija kako bi se maksimalno povećala pouzdanost te spriječili mogući kvarovi i zastoji. Revitalizaciju će se odvijati po modelu "ključ u ruke", a radovi bi trebali trajati 21 mjesec, s time da u to ne ulazi vrijeme potrebno za tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole.

Kao rok za dovršetak navode se dvije godine od potpisivanja ugovora. Ideja je da se zamjene postrojenja, vagoni, tračnice i ostali dijelova novom dvostrukom reverzibilnom uspinjačom istog sustava i gabarita kao i kod postojeće.