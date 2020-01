Ugostitelji: Promet nam je bio manji od 10 do 30 posto

Nikad bolje. Tako će, ako pitate hotelijere, hostelijere i iznajmljivače apartmana, oni opisati period Adventa. Počeo je nekoliko dana prije početka prosinca, trajao je 40 dana, a jučer je službeno završilo ovogodišnje izdanje. Smještajni kapaciteti pucali su po šavovima, naročito vikendima, a puni su bili i apartmani u predgrađu, i to gotovo cijelo vrijeme. Zbog velike potražnje ove godine digle su se cijene noćenja, i to dva do tri puta, pa se studio apartman u strogom centru, koji inače košta 40 do 50 eura, mogao iznajmiti za stotinu.

Čak 249 tisuća noćenja

Noćenje je poskupjelo i u luksuznom Esplanadeu, gdje su sobu s bračnim krevetom na internetskoj stranici Booking.com prije tri godine oglašavali za 800-tinjak kuna, a sad je cijena 1200 kn. Učinili su to, može se čuti, zbog prevelikog pritiska turista koji su u Zagreb htjeli doći baš u vrijeme Adventa. Potražnja, kaže Ivica Max Krizmanić, generalni direktor hotela Esplanade, raste u iz godine u godinu, posebice u periodu Adventa, stoga je logično da se cijene smještaja podižu.

– S obzirom na posebnost hotela Esplanade i visoku razinu usluge koju pružamo te visoke troškove koji iz toga proizlaze, smatramo da ima prostora za dodatno i opravdano podizanje cijena u budućnosti. Hotel je tijekom ovog Adventa ostvario veće prihode u segmentima noćenja te u odjelu hrane i pića u odnosu na lani – kazao je Max Krizmanić. Brojkama su zadovoljni i u zagrebačkoj Turističkoj zajednici, iz koje kažu da će s potpunim podacima za cijeli Advent u javnost izaći tek 13. siječnja, nakon što stignu sve prijave i odjave, a u prosincu su, kažu, zabilježili 132 tisuće dolazaka i 249 tisuća noćenja, što je više od pet posto porasta. Gužva je bila i na velikom klizalištu na Tomislavovu trgu, a osim što su večernji termini bili stalno rasprodani, ove godine bilo je više onih koji su se klizali ujutro.

– Prema broju prodanih ulaznica, ove godine klizalištem je prošlo 80.000 klizača – kaže Slavica Olujić Klapčić, vlasnica agencije Katapult promocija, koja organizira Ledeni park, Advent na Zrinjevcu i u Maksimiru. Sad kad Advent završi, potrebno je pet dana, dodaje, da se u prvotno stanje vrate lokacije u parku Zrinjevac i Maksimir, a za dva do tri tjedna staro lice pokazat će i Tomislavov trg.

Prevelik broj kućica

No zadovoljni baš i nisu ugostitelji koji, kako kaže Marin Medak, predsjednik Nezavisne udruge ugostitelja i jedan od ugostitelja na Adventu, bilježe deset do 30 posto manji promet.

– Prevelika su davanja za obveze koje nam nameću, ugostitelji koji za najam daju sto tisuća kuna moraju prodati tristotinjak porcija dnevno da bi ih pokrili. Usto, broj od 230 kućica je prevelik, trebalo bi ih biti 80 do 120 na maksimalno tri do četiri lokacije – kaže Medak, dodajući da se mora napraviti novi koncept raspodjele kućica. Na tu temu primio ga je i sam gradonačelnik Milan Bandić, koji je to obećao i učiniti. Najbolje je radilo, kaže, Fuliranje, a na Adventu su najviše trošili građani Zagreba i Hrvati koji su došli iz drugih gradova.

– Cijene su bile onakve kakve su u ostalim europskim gradovima. Nije ponuda skupa, nego su plaće male – zaključuje Medak.

