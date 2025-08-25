Udruga za zaštitu okoliša Resnik: 'Studija za ZCGO je frizirana i neprihvatljiva'

Uoči javnog izlaganja Studije utjecaja na okoliš za izgradnju Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom (ZCGO), koje će se održati u srijedu u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, Udruga za zaštitu okoliša Resnik uputila je priopćenje u kojem poručuje kako je riječ o "štetnom i zastarjelom projektu koji nije u interesu građana Zagreba".

Iz Udruge tvrde da se javna rasprava provodi u ljetnim mjesecima, u vrijeme godišnjih odmora, kako bi bila dostupna što manjem broju građana, te ocjenjuje da je "frizirana" i neprihvatljiva. Posebno upozoravaju na planiranu proizvodnju do 150.000 tona goriva za spalionicu godišnje, dovoz i koncentraciju otpada na jednom mjestu te financiranje projekta kreditima, umjesto europskim sredstvima, budući da EU, kako navode, odustaje od spaljivanja i odlaganja miješanog otpada.

"Studija ne daje valjana obrazloženja za dalekosežne štetne utjecaje na zdravlje i okoliš – od emisija štetnih plinova, neugodni mirisa i buke, do prometnih problema s gotovo 500 kamiona dnevno", ističu iz Udruge. Dodaju da bi izgradnja ZCGO-a u Resniku dovela do stvaranja "novog Jakuševca", s posljedicama po cijeli grad.

Udruga naglašava da postoje alternativna rješenja te poziva građane da se uključe u javnu raspravu, otvorenu do 3. rujna, i da sudjeluju na javnom izlaganju u srijedu.