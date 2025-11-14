Učenicama Erin Jakolić i Bruni Blaić dodijeljene nagrade "Luka Ritz"

Nagradu Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost dobile su Erin Jakolić, učenica Osnovne škole Grigora Viteza i Bruna Blaić, učenica XVI. gimnazije, a na svečanosti dodjele nagrade u petak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević upozorio je da vršnjačko nasilje postaje sve veći problem.

"Vršnjačko nasilje postaje sve veći i veći problem, kako u Zagrebu tako i u cijeloj Hrvatskoj, ali isto tako i svijetu, to nije fenomen koji je izoliran samo za naš grad i za našu državu. Postoje isto tako i drugačiji oblici vršnjačkog nasilja, poput cyberbullyinga, koji nisu postojali prije 20-ak godina s kojima se trebamo isto tako uhvatiti ukoštac", istaknuo je Tomašević.

Podsjeća da je Grad lani donio Akcijski plan za borbu protiv vršnjačkog nasilja, a pokrenuli su i brojne aktivnosti, s UNICEF-om se trenutno u 26 osnovnih škola provodi program prevencije vršnjačkog nasilja. "Isto tako ojačavamo gradske ustanove koje pružaju specijalnu podršku upravo u ovakvim problemima, kao što je centar Luka Ritz koji je dobio ime po Luki koji je tragično preminuo 2008. i čije ime nosi ova hvalevrijedna Nagrada, koja svake godine prepozna iznimne mlade pojedinke i pojedince koji se bore protiv vršnjačkog nasilja", rekao je Tomašević.

Ove su godine Nagradu Luka Ritz dobile učenice Erin Jakolić i Bruna Blaić. Erin za brojne aktivnosti u svojoj osnovnoj školi Grigor Vitez - na dijalogu, empatiji, inkluziji te zagovaranju i borbi protiv vršnjačkog nasilja, rekao je Tomašević. Bruna je pokazala nevjerojatnu hrabrost koja bi, dodao je, mnoge odrasle mogla posramiti, gdje se usprotivila nasilju kada su trojica mladića napala fizički drugog mladića. Nitko od odraslih nije uskočio, nije se umiješao, napomenuo je. Tomašević kaže da je to nažalost postala naša svakodnevica, da se okreće glava od takvih stvari, a Bruna je imala hrabrosti usprotiviti se nasilju, zaštiti napadnutog mladića,

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec rekla je da na nacionalnoj razini nema akcijskog plana za borbu protiv vršnjačkog nasilja kako bi se koordinacija svih dionika - Ministarstva obrazovanja, MUP-a i socijalne zaštite podignula na jednu višu razinu.

Komentirajući tučnjavu prije dva dana na Trgu bana Jelačića, Tomašević je najoštrije osudio to što se dogodilo na glavnom zagrebačkom trgu ured dana, gdje, rekao je, dolazi do nasilja među mladima, a dvoje učenika iz Splita koji su bili u posjetu Zagrebu na kraju završe u bolnici.

To je apsolutno neprihvatljivo i nasilje uvijek treba bezuvjetno osuditi od strane svih društvenih aktera, dodao je. Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić rekao je da se Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost dodjeljuje 16. godinu zaredom, a s današnjim dobitnicama ukupno je 32 dobitnika.

"U ovo vrijeme kada nažalost vršnjačko nasilje ali i nasilje općenito je u porastu, u gradu Zagrebu i u društvu općenito, moramo poseban naglasak i posebnu zahvalnost dati onim pozitivnim primjerima koji su ustali protiv nasilja i koji svojim primjerom pokazuju kakvo društvo želimo graditi. Upravo takve osobe su naše današnje dobitnice - Erin i Bruna", poručio je Mišić. Ove godine su na javni pozivni natječaj za dodjelu Nagrade pristigla samo dva prijedloga osnovnih škola i pet prijedloga srednjih škola.