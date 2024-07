U Zagrebu novi privremeni prekid u opskrbi vodom i tu u pet kvartova: Donosimo detalje

Ovog utorka zbog puknuća cjevovoda, bez vode je dio Zagrepčana u Balokovićevoj ulici, Meštrovićevom trgu do 13 sati, u ulici Rušćenica i Melanišće, do 14 sati, te ulici Karažnik, Medpotoki i Bolničkoj cesti do 15 sati. Bez vode je i dio potrošača u Ulici I. Politea i A. Cesarca te II. Aninoj ulici, do 12 sati.



Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "VODA ZA PIĆE", a iz Zagrebačkog holdinga mole građane navedenog područja za razumijevanje i strpljenje.