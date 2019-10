U zagrebačkim Gajnicama okupili su se 'vampiri' iz svih dijelova Europe

Navrh brda vampir mrda! Ni mi nismo vjerovali dok nas nisu pozvali na svoje okupljanje. U zagrebačkim Gajnicama, u Breganskoj ulici, dočekala nas je grupa entuzijastičnih krvopija koji su se upravo spremali objedovati tjesteninu bolonjez jer zapravo ne preživljavaju od ljudske krvi. Veseli članovi neprofitne udruge Zagreb by Night, koja je specijalizirana za LARP (Live Action Role Play) igre na temelju priče “Vampire the Masquerade” Whitea Woolfa, okupili su vampire iz svih dijelova Europe. Naime, s kreativnim kostimima koje većinom sami rade sjurili su se u metropolu na jedan vikend, a organizatori nam kažu da se ova vrsta igre organizira u velikom broju europskih zemalja.

– Mi smo s nekolicinom njih (Slovenija, Mađarska, Austrija, Poljska…) povezani u zajedničku priču te je likove iz našeg LARP-a moguće igrati u drugim zemljama i obrnuto. Dosta je izbora i ponekad zapravo teško odabrati što i kada igrati – kažu nam Vesna Ivanišević i Matko Radić, dio organizacijskog tima koji još čine Matija Kessler i Željka Mrčelić-Kiš.

Od 2013. više od stotinu igara

Zagreb by Night već više od desetljeća okuplja zainteresirane za svijet vampira i trudi se ponuditi igračima sveobuhvatno iskustvo imerzije u likovima koje igraju slažući osnovnu priču oko koje igrači onda razvijaju svoje intrige i interakcije.

– Svi su naši događaji internacionalni. Igramo se na engleskom jeziku i trudimo se posjetiteljima priuštiti najbolje iskustvo. Baza igrača je iz Hrvatske, no kako smo povezani s nekoliko zemalja, tijekom godina igre uspjeli smo promovirati naše igre izvan Hrvatske – ponosno nam kažu ističući da im se redovito dolaze igrati Slovenci, Austrijanci, Mađari, a neki prevale daleki put iz Poljske, Rusije i Češke. Od Nathalie Altrichter, koja je došla iz Beča, doznali smo kako se našla u Gajnicama.

Foto: Philipp Tomaš

– U LARP-u sam od 15. godine, a u svijet vampira uveo me bivši dečko. Bio je iskusan kao vampir (smije se). Bilo je jako zabavno. Roditelji su ispočetka bili zabrinuti, dok sam bila maloljetna, mislili su da sam u nekom sotonističkom kultu što je čest stereotip. Tijekom vremena shvatili su da je to dobro za mene i mama me zaista puno podržava u ovome. Kreativna sam jer osmišljavam vlastite kostime i ona vidi da sam postala sretnija zbog ovog hobija. Volim istraživati nove karaktere, to je jako oslobađajuće – govori ona napominjući da su je roditelji u početku tražili fotografije sa svakog okupljanja da bi ih uvjerila da ne prakticira sotonizam.

– Neki igrači znaju putovati po deset sati iz Praga kako bi sudjelovali te se ujutro idućeg dana odmah vraćaju kući. Takva strast prema našim događajima stavlja nam odgovornost da se trudimo uvijek biti što bolji i ponuditi kvalitetna druženja i igre – tvrde nam organizatori koji vampire definiraju kao mistična nadnaravna bića koja mogu puno toga što običan smrtnik ne može.

– Velik broj naših igrača nikad prije nije iskusio LARP, ali bili su zainteresirani upravo zbog prisutnosti vampira u medijima. LARP omogućava sigurnu sredinu u kojoj igrači mogu istraživati i isprobavati interakcije pod strogom hijerarhijom, ali bez posljedica – objasnio je Matko, a Vesna je opisala kako se radi o neutralnom tlu, tj. da igraju elizij.

– Poanta je da pod maskaradom držimo “svoju zvijer” pod kontrolom i ponašamo se po strogoj etiketi i društvenim pravilima. Samo ime “Vampire the Masquerade” govori da se skrivamo od smrtnika tako što se među njih uklapamo. Imamo zubiće, ali ne pokazujemo ih često – objasnila je Vesna napominjući da bi u protivnom narušili maskaradu. Osim Nathalie, zanimljivo iskustvo ima i njezin sunarodnjak Matthias Kostwein.

– Kad sam imao 16 godina, počeo sam istraživati igranje uloga i upoznao sam prijatelja iz Kanade koji je godinama igrao “Vampire The Masquerade”. Pozvao me na jedan LARP i tako je sve počelo. U početku su svi jako oprezni jer većina ljudi nije čula za ovaj način zabave, ali kada im počneš pričati, postane im više zanimljivo nego čudno. Počeo sam s “larpanjem” prije deset godina kad je udruga čiji sam bio član odlučila to organizirati, a moja tadašnja djevojka nagovorila me da idemo na događaj. Bio je to otmjeni fantasy bal u lijepom dvorcu. Pomislio sam da je zabavno, ali ne baš za mene, a onda me nagovorila da idemo na još jedan (ah, što sve činimo zbog ljubavi) i ovaj je bio borbeni, herojski, klasični avanturistički LARP. Tad sam znao da će me ovaj hobi držati još jako dugo pod svojom magijom – govori Matthias i ističe da mu je objašnjavanje LARP-a u životopisu nekoliko puta pomoglo na intervjuima za posao, a na današnjem radnom mjestu nosi titulu “srednjovjekovnog programera”. Iz susjedne Slovenije stigao je Martin Mayland, a on s oduševljenjem govori kako je u LARP-u jer je štreber.

Foto: Philipp Tomaš

– Ljudi me čudno gledaju samo kad sam u kostimu. Prelaženje granica zna biti posebno zabavno jer granični policajci ponekad moraju pregledati stvari i moram im objasniti odakle šminka i različite vrste ljepila i ukrasa – smije se Martin, a organizatorica Vesna također se prisjeća kako se našla u svijetu vampira.

– Jako slučajno. Upoznala sam ljude koji su već bili u organizaciji, slušala sam neko vrijeme sve te zanimljive priče o druženju i vampirima i odlučila sam jednom probati. Moram priznati da je bilo dosta zastrašujuće, vampiri su uštogljeni i imaju milijun pravila ponašanja, međutim nakon dva sata igre bila sam tako oduševljena da od tada nisam propustila nijednu igru. Počela sam igrati i izvan Hrvatske – kaže oduševljeno.

Nisu jedina LARP grupa u Hrvatskoj, a posebno ističu svoje kolege iz Terrible Creationsa i Cygnusa koji organiziraju svoje igre i priče, dok se oni fokusiraju na vampire, odnosno “Vampire the Masquerade”. Od 2013. naovamo organizirali su više od stotinu igara, a ove godine realizirali su već četiri. No to nije sve.

Važna je sigurnost

– U planu je još jedna do kraja godine. Trudimo se organizirati igru svakih osam do deset tjedana iz nekoliko razloga – započinje Matko i pritom objašnjava kako vrijeme između igara mora biti dovoljno dugo da igrači procesiraju što se dogodilo kako bi mogli u vremenu između dvije igre (down-time) odigrati još nekoliko scena ili događaja međusobno. Kako bi igračima pružili što vjernije iskustvo, vrlo im je bitan odabir lokacije i tu su pokazali kreativnost na visokoj razini osiguravši igranje u dvorcima i utvrdama diljem Hrvatske.

– Lokacije su raznolike, cilj nam je osigurati lokaciju i sredinu u kojoj će se igrači osjećati sigurno, a njihovi likovi prigodno uklopiti. Veća okupljanja volimo organizirati na lokacijama koje imaju i određeno povijesno značenje te su zanimljivi za naše igrače i ne samo kao lokacija za igru – ističu nam vodeći vampiri iz udruge nabrajajući lokacije poput dvorca Golubovac, utvrde Punta Christo u Puli, Muzej automobila Budicki...

Foto: Philipp Tomaš

– Već idući put vraćamo se ponovno u dvorac Lukavec s kojim smo prije nekoliko godina imali odličnu suradnju – objašnjavaju i napominju da zbog vampirske prirode koja nalaže skrivanje od smrtnika u gradovima često biraju neuočljive lokacije. Mnogi će se pitati što je toliko zanimljivo u igranju uloga i likova koji nisu stvarni, a ljepota je zapravo baš u tome – daje igračima mogućnost da na jednu noć postanu netko drugi, izmišljeni lik s opasnim namjerama koji će napraviti sve da ostvari svoje ciljeve, međutim bez posljedica u stvarnom svijetu. Sljedeće okupljanje bit će posebno za Zagreb by Night. Jedan od vampirskih klanova, Toreadori, organizira grandiozni bal u dvorcu Lukavec 29. i 30. studenog, a više informacija o registraciji za događaj zainteresirani mogu pronaći na društvenim mrežama udruge.

– Sve što je potrebno za prijavu jest javiti nam se na mail i pokazati želju. Na igre su dobrodošli svi koje zanima mističan i intrigantan svijet vampira, a čak i ako ne znate ništa više od legende o grofu Drakuli, i dalje se možete javiti za buduće igre – poručuju svima dok se spremaju za večernju igru.