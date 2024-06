U Zagreb se vraćaju Dvorišta: Otvaraju vrata gornjogradskih palača i postaju središte zabave, druženja...

Već 10 godina. Toliko dugo Dvorišta pričaju priče o Zagrebu, a od 12. do 23. srpnja, na 12 dana, otvaraju vrata gornjogradskih palača i postaju središte zabave, druženja, otkrivanja i glazbenih nastupa uživo. Sve posjetitelje i očekuju brojna iznenađenja.

"Predivna stvar. Svaka čast onom tko se sjetio oživiti dvorišta koja su čudesna. Ovim je oživio cijeli Gornji grad. Osjećam se kao turist u vlastitom gradu", napisala je Zagrepčanka u knjigu dojmova 2014. godine. I mnogi drugi izrazili su svoje oduševljenje gornjogradskim dvorištima.

Dvorišta su već 10 godina i "pravo urbano cool događanje s dušom", i "projekt kakav Zagreb još nije imao", i "prava ljetna senzacija". On se, jednostavno, ne propušta. "10 dvorišta za 10 godina", poruka je u znaku koje će se održati ovogodišnja manifestacija, no organizatori ih još ne otkrivaju sve. Ipak, manifestacija će se sigurno održati na nekim, zasad, dobro poznatim, poput atrija Muzeja grada Zagreba na Opatičkoj na broju 20 te Arheološkog vrta MGZ-a i Dvorišta Zvjezdarnice uz Popov toranj na broju 22.

U program Dvorišta vraća se i novoobnovljena Gimnazija Tituša Brezovačkog u prostoru nekadašnjeg Plemićkog konvikta, a ove godine sa čak 2 lokacije (ulaz s Jezuitskog trga), kao i lokacija Hrvatskog instituta za povijest – također s 2 prostora (u Opatičkoj 10, kao i ulazom s Radićeve ulice).

A sva ona, kao i druga koja će biti uskoro otkrivena, doista pričaju svoje unikatne, posebne, zanimljive i nesvakidašnje priče koje treba otkriti. Dvorišta su "čarolija, romantika, zabava, druženje i avantura". Dvorišta su "zvijezde, najzabavnija, omiljena, kultna". Ona su "daleko najbolje iskustvo u Zagrebu" - tako o Dvorištima pišu mediji.

Dvorišta su i sinonim za sjajnu glazbu, a bogatim programima kroz godine manifestacije prošli su i Matija Cvek, Antonela Đinđić, Gordana Marković, Lu Jakelić, Ivana Galić, Matej Mudrovčić, Zsa Zsa, Zdenka Kovačiček, Ansambl Antiphonus, i još mnogi drugi. Dvorišta i dalje ostaju vjerna svojemu izvornom programu i konceptu, tako da vas u Dvorištima i ove godine očekuje niz sjajnih mladih pjevača i glazbenika.

Dvorišta su pritom – za sve od "7 do 77", a zapravo "od 0 do 100" – kao i do sada besplatna. Dnevni programi objavljivat će se nekoliko dana unaprijed na društvenim mrežama manifestacije, a manifestacija je otvorena svakim danom od 18 do 24 sata.

