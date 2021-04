U traganju za izgubljenom poezijom pjesnike večeras bira Miljenko Jergović

Pjesme za drugu večer poetsko-glazbenog ciklusa “U traganju za izgubljenom poezijom” koja će se održati 25. travnja u Teatru Rugantino, odabrao je – Miljenko Jergović. Nakon Večeri pjesnikinja 11. travnja prema izboru Ivice Prtenjače, očekuje nas poezija Anđelka Vuletića, Petra Gudelja i Milana Milišića u glumačkim izvedbama Gordane Gadžić, Dubravke Ostojić, Žarka Savića, Luke Dragića, Filipa Vidovića i Silvija Vovka.

Najavu poetsko-glazbene večeri 25. travnja započet ćemo obrazloženjem Miljenka Jergovića za obje večeri u njegovom izboru, pa moramo odmah otkriti i pjesnike koji će se čitati u Teatru Rugantino 9. svibnja, a to su Josip Sever, Duško Trifunović i Raša Livada.

-Ovih šest pjesnika, po tri za dvije proljetne večeri u vrijeme epidemije, jedna su u nizu mojih privatnih antologija. Svih šest pripadaju svijetu materinjeg jezika, koji je što po rođenju, a što po nevolji čitanja, za cijeli život zadesio, i koji se, taj moj materinji jezik, prostire nešto šire od hrvatskoga. Svakoj od ovih pjesama zajedničko je to što bih, da imam priliku, sve ljude do kojih držim nagovarao da ih pročitaju, ili da me barem poslušaju dok ih naglas čitam, uvjeren da je ove pjesme važno znati da bi se govorilo i razumijevalo našim materinjim jezicima.

Izbor je, znatnim dijelom, određen čitateljevim doživljajem svijeta, kao i granicama njegova čitateljskog pjesničkog talenta. Ali određen je i okolnostima svakodnevice, životnom poviješću, biografijom. Za razliku od nacionalnih ili tematskih antologija, privatne antologije podložne su dnevnim mijenama. Privatna antologija je, htio on to ili ne, antologičarev autoportret. Nijedan ovaj stih nisam napisao, nijedna riječ tu nije moja, ali me ove pjesme određuju i opisuju tačnije od svega što sam rekao ili napisao - napisao je između ostalog o izboru pjesnika Miljenko Jergović.

Glazbu za 25. travnja odabrala je Gordana Gadžić, večer će snimati Davor Vincelj, a ton majstor je Davor Smotalić. Snimka će se moći pogledati na Facebooku i YouTubeu Teatra Rugantino nakon nekoliko dana, kad će biti objavljena i snimka Večeri pjesnikinja, kojoj su u međuvremenu otklonjene tehničke poteškoće.