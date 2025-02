U Susedgradu će se plesati za Valentinovo, a za fašnik izrađivati maske, ovo su detalji

Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad pripremilo je bogat program "Veljača prevrtača" posvećen ljubavi, kreativnosti i fašničkom veselju. Dan zaljubljenih obilježit će kroz razne aktivnosti koje slave ljubav, partnerstvo, zajedništvo i zaljubljenost, dok će pokladno vrijeme biti prožeto kreativnim radionicama, izložbom te mađioničarskom predstavom. Svi programi su besplatni, no za sudjelovanje na radionicama potrebne su prijave jer je broj polaznika ograničen.

Program započinje u subotu, 15. veljače, kada će se održati dvije radionice istovremeno, od 10 do 11.30 sati. Za djecu u dobi od 7 do 13 godina organizirana je plesna radionica pod nazivom "Ljubav je... u pokretu!", gdje će mališani kroz ritam i pokret istraživati što za njih znači ljubav. U isto vrijeme, za djecu stariju od šest godina održat će se likovna radionica "Golubovi", inspirirana stihovima "Kak taubeka dva mi srečni smo bili…".

Kazališna radionica "Odglumi svoje slobodno vrijeme" održat će se 24. veljače od 18 do 19:30 sati za djecu u dobi od 8 do 15 godina. A od toga dana pa sve do 11. ožujka posjetitelji će imati priliku razgledati izložbu polaznika Likovnog Ateliera Centra pod nazivom "Fašničke maske i kostimi".

Za sve koji žele izraditi vlastite fašničke maske, 28. veljače od 18 do 19.30 sati održat će se kreativna radionica "Fašničke maske" namijenjena djeci starijoj od osam godina. Vrhunac programa svakako će biti mađioničarska predstava "Ljubav je glagol" koja će se održati 1. ožujka u 11 sati.