Nova regulacija u Zagrebu: Iduća dva dana zabrana prometa za vozila i pješake

Uskoro počinje najstarije i najpopularnije automobilističko natjecanje u Hrvatskoj- INA Delta Rally. Očekuje se rekordnih 86 posada iz osam europskih zemalja. Osim toga, očekuju se i izmjene u prometu te pojedine trase autobusa voziti će drugačije od uobičajenog rasporeda.

Radi osiguranja navedenih utrka uspostaviti će se privremena regulacija prometa kojom je predviđena potpuna zabrana prometa za sva vozila i pješake:



U petak, 7. lipnja 2019.,od 10 do 14 sati te od 17 do 22 sata u Dugom Selu i to:



- Cerska od Domjanićeve do Podolnice, Podolnica od Stanka Šatovića do Glavničice, Glavničica od Podolnice do Kusove, Kusova od Glavničice do Vinka Kindera, Vinka Kindera od Kusove do Prozorske, Prozorska od Vinka Kindera do Tome Kapitana, Tome Kapitana od Prozorske do Tome Koščeca, Tome Koščeca od V. Kapitana do Pintarove, Pintarova od Tome Koščeca do Kozinske, Kozinska od Pintarove do Martinske, Martinska od Kozinske do Domobranske (okret na trokutu cesta), Domobranska od Martinske do Zorićeve.

U petak, 7. lipnja 2019., od 16 do ponoći u Gradu Zagrebu i to:

- Mostom slobode,

- Avenijom Većeslava Holjevca (od Slavonske avenije do Avenije Dubrovnik),

- Antallovom ulicom,

- Ulicom Damira Tomljanovića Gavrana (od Ulice E. Murtića do Avenije V.Holjevca) i

- servisnim cestama i parkiralištima uz istočnu stranu „zagrebačkog velesajma“.



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u smjeru jug-sjever i obratno su:

Avenija Dubrovnik - Most mladosti – Avenija Marina Držića – Ulica Grada Vukovara,

Avenija Dubrovnik – Jadranski most – Savska cesta – Ulica Grada Vukovara.

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u smjeru istok-zapad i obratno su:

Ulica Grada Vukovara od Savske do Držićeve,

Slavonska avenija – Zagrebačka avenija – Ljubljanska avenija

Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe

U subotu, 8. lipnja 2019., od 9 do 19 sati

- Sljemenskom cestom od Blizneca do Šestinskog lagvića i

- Sljemenskom cestom od mjesta Pila preko Hunjke do Jaslica.



Policijski službenici će u dogovoru s organizatorom povremeno propuštati promet Sljemenskom cestom između brzinskih ispita prema sigurnosnoj procjeni i vremenu trajanja brzinskih ispita.



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu su:

Zagreb – Bistra – Stubičke Toplice,

Zagreb – Sesvete – Sveti Ivan Zelina – Marija Bistrica

U subotu, 8. lipnja 2019., od 10 do 19.15 sati

- državnom cestom DC 29 od Laza Bistričkog do Kašine.



Policijski službenici će u dogovoru s organizatorom povremeno propuštati promet državnom cestom preko Laza između brzinskih ispita prema sigurnosnoj procjeni i vremenu trajanja brzinskih ispita.



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu i obratno su:

Zagreb – Sesvete – Belovar – Moravče – Laz Bistrički – Marija Bistrica.

- Sukladno svemu navedenom, molimo građane za razumijevanje te da poštuju upute policijskih službenika, redarske službe organizatora, postavljenu prometnu signalizaciju, zapreke, ograde i trake upozorenja- kažu na službenim stranicama PU zagrebačke.

Automobilistička utrka, koja će se održavati u petak i subotu, 7. i 8. lipnja, uvjetuje izmjene na pojedinim autobusnim linijama terminala Glavni kolodvor, kao i na autobusnim linijama 263 (Dubec – Sesvete – Kašina - Planina Gornja) te 140 (Mihaljevac – Sljeme).

U petak, 7. lipnja, od 16 do 24 sata, autobusne linije terminala Glavni kolodvor prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.

Autobusi linija 166 (Glavni kolodvor – Donji Dragonožec), 221 (Glavni kolodvor – Travno), 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište), 241 (Glavni kolodvor - Veliko Polje), 242 (Glavni kolodvor - Podbrežje), 268 (Glavni kolodvor – Velika Gorica), 310 (Glavni kolodvor – Petrovina), 311 (Glavni kolodvor – Cerovski vrh) i 330 (Glavni kolodvor – Velika Gorica - brza linija), vozit će sa Glavnog kolodvora Ulicom Hrvatske bratske zajednice, skrenuti lijevo na Slavonsku aveniju, desno na Držićevu, desno na Aveniju Dubrovnik te lijevo na Aveniju Većeslava Holjevca i nastaviti uobičajenim trasama do krajnjih odredišta.

Za vrijeme posebne organizacije prometa, autobusi će iz smjera Glavnog kolodvora koristiti stajalište Nacionalna i sveučilišna knjižnica na jugoistočnoj strani raskrižja Ulice Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije, a u smjeru Glavnog kolodvora stajalište Muzej suvremene umjetnosti na jugoistočnoj strani raskrižja Avenije Dubrovnik i Avenije Većeslava Holjevca.

Autobusne linije 219 (Glavni kolodvor – Sloboština), 220 (Glavni kolodvor – Dugave) i 229 (Glavni kolodvor – Odra – Mala Mlaka), prometuju s Glavnog kolodvora Ulicom Hrvatske bratske zajednice, skreću lijevo na Slavonsku aveniju, desno na Aveniju Marina Držića, desno na Aveniju Dubrovnik, zatim skreću lijevo na Ulicu Savezne Republike Njemačke otkuda nastavljaju uobičajenim trasama.

Iz smjera Glavnog kolodvora privremeno će se koristiti stajalište Nacionalna i sveučilišna knjižnica na jugoistočnoj strani raskrižja Ulice Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije, a u smjeru Glavnog kolodvora stajalište Središće na jugoistočnoj strani raskrižja Avenije Dubrovnik i Ulice SR Njemačke.

Pri povratku autobusi prometuju istim izmijenjenim trasama. Nastavak utrke u subotu, 8. lipnja, uvjetuje obustavu autobusne linije 140 (Mihaljevac – Sljeme), u vremenu od 9 do 19 sati, dok će linija 263 (Dubec - Sesvete - Kašina - Planina Gornja), u vremenu od 10 do 18 sati, biti skraćena te će autobusi prometovati do stajališta Kašina-okretište. U smjeru Dupca polasci će se ostvarivati prema voznom redu.

-Korisnike ljubazno molimo za razumijevanje- kažu iz ZET-a u svojem priopćenju.