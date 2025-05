U ovoj zagrebačkoj školi uči se i kako svladati životne izazove, a đacima su oslonac i kad je završe

Još postoje predrasude kako posebne srednjoškolske ustanove polaze slabi, nemoćni i nesposobni pojedinci. Mnogi učenici zbog takvog stava u društvu osjećaju stid, čest je strah od socijalnog isključivanja i osude, a zapravo je riječ o neznanju, zabludama, iskrivljenim i nedostatnim informacijama o stvarnim mogućnostima đaka koji polaze školu poput našeg Centra za odgoj i obrazovanje (CZOO) – ističe ravnateljica Đana Baftiri. Vodi ustanovu koja već 65 godina djeluje u Zagorskoj ulici na Trešnjevki te svojim pristupom odgoju i obrazovanju mladih s teškoćama u razvoju pruža ne samo znanje već i sigurnost, podršku i priliku za ostvarenje punog potencijala.

Ustanova je, dodaje, dom u kojem se njeguju inkluzija, individualni razvoj i emocionalna stabilnost, a simbolično geslo "Škola koja vraća osmijeh" najbolje potvrđuju svjedočenja učenika. Mnogi od njih, kaže, dolaze s negativnim iskustvima iz prijašnjih obrazovnih ustanova, suočeni s nesigurnostima i vršnjačkim nasiljem, no u CZOO-u pronalaze okruženje u kojem se osjećaju prihvaćenima i voljenima.

– Podrška koju nesebično dijelimo učenicima je najvažnija. Želimo da spoznaju da mogu napraviti nešto sami, da smo uz njih kada zapnu i osjete da im trebamo dodatno pomoći. Škola koja pomaže vratiti osmijeh ostavlja trag u srcima naših đaka poučavajući ih da su sretno djetinjstvo i unutarnje zadovoljstvo važniji od vrhunskih ocjena i postignuća – ističe Đ. Baftiri.

U njoj se, domeće, uči puno više od osnovnih nastavnih sadržaja. Stječe se samopouzdanje, razvijaju sposobnosti i uči kako da se s osmijehom nosi s izazovima života, a personaliziranim pristupom nastavnici i stručni suradnici kontinuirano pomažu svakom đaku da pronađe svoje mjesto u društvu i radnoj zajednici.

– Naša bivša učenica Katarina Kušt dobitnica je nagrade "Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost". Unatoč tome što je bila žrtva vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi, u našoj je osnažena. Tako da usprkos nepovoljnim okolnostima odrastanja, nedaće ne moraju biti prepreka za sretan i uspješan život – naglašava ravnateljica.

Ustanova je osnovana 1960., a tijekom desetljeća je rasla i prilagođavala se potrebama onih koji je pohađaju, zahtjevima modernog vremena i novim pedagoškim pristupima. Jedan od najvećih pomaka u novijoj povijesti škole, ističe Đ. Bafiri, jest otvaranje plastenika u sklopu projekta "Zavrtimo krug" te sustava za skupljanje kišnice i kompostane. A najveći izazov s kojim se suočavaju jest nedostatak prostora i potreba za zapošljavanjem dodatnog stručnog kadra, poput psihologa i zdravstvenih radnika.

Programima koje nudi učenicima se omogućava školovanje u pomoćnim zanimanjima. Tako se ondje obrazuju pomoćni kuhari, slastičari, konobari, cvjećari, vrtlari, autolimari, autolakireri, ličitelji i soboslikari, knjigoveže, kartonažeri, vodoinstalateri te instalateri grijanja i klimatizacije.

– Kako bismo osigurali što bolju protočnost učenika u sustavu i olakšali upise onima koji se školuju u redovnom programu uz prilagodbu sadržaja, otvorili smo novi smjer u zanimanju kuhar za stjecanje srednje stručne spreme i sada će ga završiti prva generacija – napominje ravnateljica.

Đaci usto na praktičnoj nastavi imaju priliku usvajati vještine u pravom radnom okruženju, a poslije ih se lagano uključuje na tržište rada. Uz ugostiteljski praktikum, plastenik i knjigovežničku radionicu, planira se dodatno unaprijediti uvjete rada otvaranjem novog praktikuma i kabineta domaćinstva.

Rad u školi organiziran je u dvije smjene, a atmosfera je, naglašava, odlična. Srednjoškolci su aktivni sudionici brojnih humanitarnih i volonterskih aktivnosti, a ponose se i sudjelovanjem u brojnim međunarodnim projektima poput Erasmus+ inicijativa "I will survive!" i "My work is my future", koji su đacima omogućili da putuju i uče u inozemstvu. Dugogodišnja suradnja s lokalnim zajednicama i poslodavcima, dodaje Đ. Baftiri, osigurava da nakon završetka školovanja imaju podršku u zapošljavanju, a putem različitih rehabilitacijskih programa CZOO im ostaje oslonac i kada ga službeno napuste.

Te vrijednosti i postignuća posebno dolaze do izražaja u godini 65. obljetnice. Rođendan je 22. svibnja, ali ga obilježavaju cijele godine pa su snimili i promotivni video, izrađivali torte i praline, a Šime Strikoman zabilježio je milenijsku fotografiju s logom "CZOO 65".