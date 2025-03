Trpimir Goluža: Ukinut ću ZG vrećice za smeće, radnicima Čistoće dići plaće, ulagati u djecu

Iza Trpimira Goluže, nezavisnog kandidata za gradonačelnika Zagreba, u petak su stali Most i HSP. Ranije neslužbeno najavljivana podrška DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista je izostala, a Goluža tvrdi kako s tim strankama zapravo i nije pregovarao.

Kada smo posljednji put razgovarali, najavili ste da ćete biti nezavisni kandidat za gradonačelnika Zagreba uz podršku više stranaka. Prije nekoliko dana vašu su kandidaturu podržali Most i HSP. Očekujete li podršku još nekih opcija? - Eto, sve se obistinilo. Kandidirao sam se, nezavisni sam kandidat, dobio sam podršku prvih stranaka. Vjerujem da će me još neke stranke podržati. Podrška stranaka više mi je no dobrodošla, no da ne bi bilo zabune – meni su najvažniji građani Zagreba! Svaka Zagrepčanka i svaki Zagrepčanin koji vole i stalo im je do Zagreba i koji vjeruju da ovaj grad može i mora bolje moja su snaga i podrška, oni su moji koalicijski partneri.

Govorilo se da će iza vaše kandidature stati i DOMiNO te Hrvatski suverenisti u sklopu strateške suradnje s Mostom za lokalne izbore. Kako sada stvari stoje, na podršku DOMiNO-a i Suverenista ne možete računati. Što se tu dogodilo? - Prije izbora svašta se govori. Načuo sam nešto o tome, no nisam sudjelovao u tim razgovorima pa ne znam što se točno dogodilo i zbog čega je propala ta “strateška suradnja”. Bez obzira na to što su DOMiNO i Suverenisti stranke koje u Zagrebu debelo ne prelaze izborni prag, nije dobro što nije postignut dogovor po kojem bi zajednički s MOST-om nastupili na zagrebačkim izborima. Ovako će, zahvaljujući D’Hondtovu izbornom inženjeringu, vrlo vjerojatno dobar dio njihovih glasova posve nezasluženo otići strankama koje zastupaju politike suprotne njihovim stavovima i svjetonazoru.

Aktualnom gradonačelniku zamjerate zapušten i neuredan grad, kaos u gradskom prometu, antipoduzetničku klimu i forsiranje rodne ideologije. Kakvo rješenje nudite, recimo, za zbrinjavanje otpada? - Izgradnja postrojenja za oporabu otpada treba biti jedan od prioriteta gradske politike. Grad što prije treba izgraditi sortirnicu, kompostane nove generacije i postrojenja za obradu otpada kako bi svojim vlastitim snagama pokrenuo recikliranje, odnosno kružno gospodarenje otpadom. Uostalom, na smanjivanje ukupne količine ostatnog otpada obavezali smo se pristupnim ugovorom kao zemlja članica EU. Potrebno je znatno ojačati kapacitete Čistoće jer u ovom trenutku nema dovoljno komunalnih radnika, vozača ni vozila. Dakle, prvo i osnovno – radnicima treba povećati plaće, osigurati im sva potrebna sredstva za rad i bolje organizirati njihov rad. Smanjenje broja odvoza pojedinih frakcija otpada u Zagrebu stvorilo je nered i privuklo divlje svinje u urbanu sredinu. Ukinut ću nametnutu obvezu kupnje plavih ZG vrećica za smeće jer su besmislene sve dok ne postoje adekvatna postrojenja za obradu razvrstanog otpada. One su samo dodatni namet Zagrepčanima koji mnogi izbjegavaju.

Prosvjedovali ste protiv spalionice medicinskog otpada na Rebru. Gdje biste ga i kako vi zbrinuli? - Da, žestoki sam protivnik izgradnje spalionice na Rebru. Graditi spalionicu otpada u gusto naseljenom rezidencijalnom dijelu grada, u neposrednoj blizini park-šume Maksimir i najveće bolnice u državi protivno je zdravom razumu i po meni je zločin protiv okoliša i zdravlja ljudi. Prije svega treba bitno smanjiti stvaranje opasnog infektivnog otpada u KBC-u Zagreb. Danas ga ima 75% u ukupnom medicinskom otpadu, a ne bi ga smjelo biti više od 25%. Da bismo u tome uspjeli, treba educirati osoblje, optimizirati postupke i unaprijediti razvrstavanje infektivnog od neinfektivnog otpada. Infektivni otpad zbrinjavao bih na mjestu njegova nastanka postupkom autoklaviranja – sterilizacijom na visokim temperaturama, čime bi se taj otpad pretvorio u inertni neopasan otpad iz kojeg se daljnjom obradom mogu dobiti korisne sirovine kao što su metal i plastika ili se može koristiti u različite druge svrhe, poput ugradnje u beton. To je zero waste sustav, koji ne uključuje spaljivanje otpada niti njegovo odlaganje na odlagališta i kojim se čuva okoliš i zdravlje ljudi.

Najavljujete i deniveliranje pružnih prijelaza, rotirajuća parkirališta... Odakle novac za sve to? - Iz europskih fondova treba namaknuti sva sredstva koja možemo, a razliku namiriti preraspodjelom iz gradskog proračuna. Aktualna gradska vlast nanijela je golemu štetu Zagrebu jer je propustila povući pa čak i realizirati već dobivena EU sredstva. Samo na tri projekta – unaprjeđenje vodovodne i kanalizacijske mreže, DB Srebrnjak i bazen u Španskom – Grad je izgubio malo više od 400 milijuna eura. Nedopustivo!

Za krupne projekte važni su, prije svega, ljudi koji će ih osmisliti i provesti. Tko su vaši ljudi? - Jednim dijelom oslonit ću se na dokazane profesionalce u Gradskoj upravi koje je trenutačna gradska vlast potpuno obezvrijedila, marginalizirala i zamijenila ih nedovoljno sposobnim i neiskusnim “svojim ljudima”. Naravno u Gradsku upravu doći će i svježe snage – stručnjaci realizirani u svojim profesijama koji su voljni angažirati se i svoje znanje i iskustvo staviti u službu Zagreba i Zagrepčana. Takvih ljudi ima u Zagrebu, samo ih treba prepoznati, motivirati i otvoriti im prostor za rad. Kvalitetan i stručan kadar u Gradskoj upravi preduvjet je za njezin efikasan i uspješan rad.

Na “antimožemovskom” prostoru sada je popriličan broj potencijalnih kandidata, napose od centra nadesno. Kako planirate, unatoč svima njima, izboriti prolazak u drugi krug? - Uložit ću maksimalnu energiju, nastojat ću osobno doprijeti do što više sugrađana i jasno im, bez fige u džepu, predstaviti svoj program i viziju Zagreba. Kak’ vele u Zagrebu: “Ja se nemam sramit kaj!” Nisam kandidat koji za sobom vuče repove prethodnih mandata niti sam kandidat koji se odjednom i niotkuda pojavio u gradskoj politici, a da istodobno ima zajamčenu sinekuru u državnom političkom establišmentu. Iza mene je četverogodišnji mandat zastupnika u Gradskoj skupštini u kojem sam bio najaktivniji gradski zastupnik. Zadnje četiri godine svakodnevno se bavim Zagrebom. Beskompromisno i argumentirano sam se suprotstavljao ideološkoj ostrašćenosti, antikapitalističkoj i proturazvojnoj možemoističkoj politici odrasta i nametanju rodne ideologije kao bitne odrednice gradske politike.

U čemu točno vidite forsiranje rodne ideologije i ideološku ostrašćenost koju zamjerate Tomaševiću? - Čemu svođenje žena na osobe koje menstruiraju, majki na osobe koje su rodile ili oca i majke na roditelje pod brojem 1 ili 2?! To je posve dehumanizirajuće, nepotrebno, neprihvatljivo i potencijalno društveno štetno. Zašto glorificiranjem dokazanih zločinaca ponovo otvarati rane poraća Drugog svjetskog rata? Zbog čega političkim neistomišljenicima uskraćivati pravo na obilježen grob? Držim da bi fokus rada gradonačelnika i gradske uprave trebao biti na rješavanju komunalnih problema, a time i na unaprjeđenju svakodnevnog života sugrađana, a ne na potpirivanju podjela u društvu i otvaranju tema koje graniče sa zdravim razumom.

Večernjaku ste zimus rekli kako ćete prestati s “doniranjem različitim biciklistima, udrugama homoseksualaca i sl.” i novac preusmjeriti onima koji teško žive. Znači li to da Grad pod vašim ravnanjem uopće neće financirati udruge? - Udruge će imati podršku Grada razmjerno njihovu značaju, kvaliteti programa koje provode, ali i širini populacije koju zahvaćaju svojim programima. Posebno ćemo biti usmjereni na udruge i programe koji su posvećeni ranjivim društvenim skupinama: djeci, bolesnima, nemoćnima, siromašnima i napuštenim ljudima. Ono na čemu ću inzistirati bit će kontrola trošenja sredstava dodijeljenih udrugama te kontrola provedbe programa kojima su sredstva dodijeljena. Kontrola rada udruga financiranih iz gradskog proračuna danas je zabrinjavajuće nedostatna.

Hoćete li vratiti mjeru roditelj odgojitelj? - Mjera roditelj odgojitelj trenutačno je isključivo pravno pitanje, čeka se presuda Europskog suda za ljudska prava. U svakom slučaju poštovat ću pravorijek. Ako presuda bude u korist roditelja odgojitelja, mjeru ću vratiti u njezinu izvornom obliku, a u slučaju presude u korist Grada Zagreba kreirat ću novu mjeru u sklopu financijskih mogućnosti Grada i u dogovoru sa zainteresiranim skupinama. U vezi s poticajnim demografskim mjerama višestruko ću povećati novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta i produljiti njezino trajanja do navršene treće godine djetetova života, s tim da će naknada biti bitno veća za treće i svako sljedeće dijete. I inače, ali posebno danas, u vrijeme kada nam grad odumire, ulaganje u djecu ne treba sagledavati kao trošak, već kao ulaganje u budućnost. Grad bez djece nema budućnost!

