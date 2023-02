Tomaševićev 'deal' sa sindikatima – kapitulacija ili velik iskorak

Povećanje cijena usluga za Zagrepčane, gradski proračun i interne uštede. To su tri izvora iz kojih bi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević trebao posegnuti, ili barem to planira, kako bi namirio povećanje plaća i novi kolektivni ugovor koji je jučer dogovorio sa sindikatima Zagrebačkog holdinga. Kraj je to, naizgled, situacije u kojoj se glavni grad našao otkako je prije dva tjedna objavljeno da će radnici koji su snimljeni kako bacaju odvojeni otpad u isti kamion dobiti otkaz. No iako je pronađeno rješenje, pa i za ono što se pretvorilo u Tomaševićev dosad najveći politički problem, realizacija se – tek očekuje jer nije jasno rečeno koje će točno usluge poskupiti niti što konkretno znače "interne uštede", kao ni u koji dio proračuna će posegnuti. Promjena stava preko noći može se činiti kao da je "prvo skočio pa rekao hop" jer, kad si stjeran u kut i prijeti ti paraliza cijelog grada uz strah od napuljskog scenarija, što ti drugo preostaje?