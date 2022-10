Tomašević o volumenu vrećica: Svatko može uzeti vrećicu u kupaonicu i dodavati litru vode po litru i vidjeti

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je novi model odvoza smeća koji je stupio na snagu 1. listopada.

- Krenula je naplata odvoza smeća u gradu Zagrebu. Krenuli smo s ovime prije godinu dana. Vrećice se kupuje u trgovinama. Ne kupuje se ta vrećica, već usluga koju ta vrećica predstavlja. Fiksni dio ostaje isti. To je model koji imaju neki drugi europski gradovi. To je model kojim se može doći do što veće količine odvajanja otpada. Ovo je jedan od najbržih puteva da to napravimo - kazao je Tomašević.

Naveo je kako je jedan od razloga zašto su krenuli s ovime je pravednost, ali i to da se makne sve veći broj spremnika s javnim prostora.

- Danas ne počinje odjednom velika promjena koja će se vidjeti. Danas počinje proces kojim će se sve trebati uhodati. Trebat će vremena. Vjerujem u ovaj grad i da možemo dostići europske prosjeke u odvajanju otpada - ustvrdio je.

Kazao je kako komunalni redari neće otvarati ZG vrećice već će oni koji ne odvajaju plaćati više.

- Prodano je preko pola milijuna paketa ZG vrećica. U tom smislu, veliki broj građana je spreman za novi sustav i hvala im na tome. Uvjeren sam da će oni koji nisu to učiniti napraviti u narednim danima. Znam da nedostaje vrećica i u trgovinama jer ih pojedine trgovine nisu dovoljno naručile. Želim se zahvaliti radnicima Čistoće - poručio je gradonačelnik.

Najavio je da će se 3 seta podzemnih spremnika ugraditi u sljedećih mjesec i pol, a na proljeće ugraditi još 50-ak.

ANKETA: Što Zagrepčani misle o novom modelu

Čelni čovjek grada komentirao je i navode da vrećica od 40 litara ima manji volumen.

- Fake news je da je volumen vrećice od 40 litara ustvari 28 litara. Svatko može uzeti vrećicu u kupaonicu i dodavati litru vode po litru vode - kazao je Tomašević.

- U centru grada će biti stroži režim nego u ostatku grada jer se ne mogu vidjeti ZG vrećice usred bijelog dana. Oni će imati manji period prilagodbe - napomenuo je.

Na kritike o cijenama vrećica, Tomašević je pozvao da se provjeri kolika je cijena fiksnog dijela u drugim hrvatskim gradovima i kolika je cijena odvoza u drugim europskim gradovima. Podsjetio je da se primjerice plaća odvoz bio otpada u Ljubljani dok je to u Zagrebu sadržajno u cijeni fiksnog otpada.

- Grad Zagreb svake godine plaća desetke milijune kuna penala jer ne odvaja. A to je najskuplji model - dometnuo je i dodao: - Ovo je najveća promjena u odvajanju otpada u posljednjih 20 godina i zato Zagreb zaostaje. Nisam izabran da Zagreb ostane isti. Da ne vjerujem u Zagrepčane, ne bih se ni kandidirao za gradonačelnika

