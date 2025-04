Tomašević o kaznenoj prijavi zbog Hipodroma: 'Opet se javlja Nobilo, ovo je napad građevinskog lobija i neće me zaustaviti'

Nakon što je odvjetnik Anto Nobilo na izvanrednoj konferenciji za novinare priopćio kako je protiv gradonačelnika Tomislava Tomaševića i još pet pravnih i fizičkih osoba podnio kaznenu prijavu zbog, kako je rekao, fiktivnih angažmana zaštitarske tvrtke na Hipodromu, gradonačelnik je slučaj komentirao.

– Ono što je očito prije svega jest da se radi o još jednoj konferenciji u sklopu političke kampanje. Opet se javlja Nobilo, sada ima vremena kad više ne zastupa Milorada Dodika pa se uključio u političku kampanju. Riječ je o konkretnim materijalnim interesima jer smo prije toga ukinuli urbanistički plan uređenja Savski park – istok. Tamo je potpuno nekontrolirana izgradnja, krše se propisi. Imamo anonimne prijave zaposlenika koje navodno postoje već godinama, i nakon niza godina održava se konferencija šest tjedana prije izbora. Jasno je o čemu se radi. Moja poruka je ova: žele da nas građani maknu s vlasti i da zaustave čišćenje urbanističkog nereda, ali neće nas zaustaviti.

Samo neka se bave time, neka se prijavi štogod, moja savjest je čista po svemu i neće me zaustaviti taj građevinski lobi. Imate posla s nasilnicima, kao što je Enimark Ponjević. To je čovjek koji je ilegalno zaposjeo trećinu kapaciteta za konje, a da nije platio jedan euro. Došlo je do niza fizičkih napada na korisnike Hipodroma, drugih građana, neću dozvoliti da netko prisvaja gradske resurse samo zato što je nasilnik.

Završio je postupak u našu korist, i ovo je nastavak te priče. Zaštitari su bili potrebni kako bi spriječili to fizičko nasilje. Izabran sam da u grad uvedem red, mogu prijetiti koliko god hoće", rekao je te podržao rad Ustanove.

"Oni su zaštitare angažirali na otvorenom postupku javne nabave. USO je imao niz nereda, u smislu ljudi koji ne rade svoj posao. Mi smo u zadnjih nekoliko godina radili novu sistematizaciju. Ne očekujem od te kaznene prijave ništa, kao ni do sada. Imam milijun ne samo prijava nego i prijetnji, ucjena, zahtjeva, molbi", rekao je Tomašević.