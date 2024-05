Tkalčićeva ulica u e Bullu dobila je restoran s odličnim roštiljem

Usudili bismo se reći kako smo ovih godina prikupili podosta iskustva s roštiljima u metropoli. A to i nije bilo osobito teško budući da roštiljska ponuda u Zagrebu kontinuirano raste, tako i broj mjesta koja se može bez problema nazivati kvalitetnom. Ljestvica, dakle, raste pa je svakom novom takvom mjestu teže probiti se kvalitetom jela, gdje je poseban izazov upravo Tkalčićeva ulica, dugo vremena smatrana najturističkijom u gradu. Činjenica je kako je upravo u Tkalčićevoj najveća frekvencija izmjene ugostitelja u tamošnjim poslovnim prostorima, očito je da uspjeti u Tkalčićevoj doista nije lako. Nedavno se u prostoru gdje je nekada bila respektabilna Agava otvorio The Bull, novi roštiljski restoran.

Iako u Tkalčićevoj posluju etablirane marke poputnBdatka ili Pivnice Mali Medo, i dalje je roštilj najtraženiji, a osim toga očito mora biti na višoj razini kvalitete. Svako dobro piće ili jelo čini prije svega kvalitetan sastojak, a u The Bullu su shvatili kako imaju šanse nakon što se ukazala prilika da ponude meso cijenjene mesnice Škokić iz Splita koja je nedavno otvorila trgovinu i u Zagrebu s namjerom da svoje meso ponajprije ponudi javnosti, a ne ugostiteljstvu. Tako je meso te mesnice u The Bullu svojevrstan raritet koji se isplati probati. Rekli bismo čak da je ovo trenutačno najbolji roštilj u Zagrebu, što se pokazalo još jednom nakon što smo više jela probali prošlog tjedna. Mesnica Škokić ponajprije je poznata po ćevapima pa već zbog toga vrijedi doći u The Bull.

Roštilj se ondje peče na lavi, tako da se u najvećoj mjeri zadržava aromatika mesa, a doista se radi o poštenoj porciji sočnih i ukusni ćevapa s lepinjom koja je bila zaista mekana i vrlo malo popržena pa je ukupan dojam da je doista riječ o jednima od najboljih ćevapa u bogatoj zagrebačkoj ponudi. Gurmanska pljeskavica koju nude pravljena je upravo za The Bull, dakle dorađena je u odnosu na uobičajenu iz mesnice. Stigla je pravilno pečena, zadržala je rahlost, manje je pikantna od uobičajenog, vrlo je ukusna i neočekivano lagana. U našem je društvu dobila više pohvala pa i zbog drukčije teksture u odnosu na klasičnu ‘pljesku’ koju se obično dobije u gradskim roštiljarnicama. To nije slučaj s uštipcima i šiš-ćevapima koji su upravo očekivano šarf, ali je meso zaista kvalitetnije pa su i ta jela na razini ponajboljih u gradu, a ljubitelji roštilja vjerojatno će ih rado spariti s dobro napravljenim zapečenim grahom.

The Bull se izdvaja i još po nečemu, a to je piletina. Dobro pripremljeno pileće meso s roštilja zaista može biti odlično, pri čemu nam se nekako čini da se u gradskoj ponudi to pomalo zanemaruje. Nudi se također piletina iz domaćeg uzgoja, i to pileći zabatak s buđolom i dimljenom goudom, a onda i pileći ražnjić omotan domaćom pečenom mesnatom slaninom, odnosno hamburgerom. Okusima se piletina nije tukla s ovim dodacima, nakon pečenja je ostala mekana pa je imala i dobru teksturu, što je čini laganom za konzumaciju. Oni koji roštilj izbjegavaju jer im se ta jela čine preteškima, neka daju šansu ovoj novoj roštiljarnici, piletina je doista dobra.

Foto: Filip Popović

U The Bullu nude i steakove od odležanog mesa, no nešto drugo će biti iznenađenje za većinu, a to su kolači koje u The Bullu pripremaju sami. Čokoladni mousse, tiramisu obični i s limunom te cheesecake s pistacijom bili su vrlo dobro napravljeni i lijepo aranžirani. To je još nešto što često nedostaje ambicioznijoj gradskoj roštiljarnici. Kao uvod svemu servirana je plata s korektnim odabirom dnevnih sireva u kombinaciji s kulenom, buđolom i pršutom te košaricom kukuruznog i crnog kruha. Kao pića ponuđeni su Šoškićeva viljamovka kao aperitiv, a uz večeru graševina istog vinara što je bilo doista u redu, a svakako se, kao i uvijek, valja poigrati i s drugim vinima ovog vinara koji je ovdje najviše zastupljen, ali tu su i ostali sa solidne vinske karte. Restoran je za naše večere bio pun pa je i to sasvim solidan dokaz da ne pretjerujemo u tvrdnji da je riječ o mjestu koje će malo podignuti ljestvicu u uobičajeno iznimno bogatoj ponudi mesnih jela u Zagrebu.