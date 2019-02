Svugdje stižem da glasači znaju za alternativu

Nije valjda da netko me sabotira i protiv mene lobira – dok autom kruži gradom pjevuši Gordan Maras uz Vojka V. na radiju i pita se, isto kao i reper – da nije možda Vlada? Ili Milan Bandić? Gradonačelniku, doduše, nije posvetio nijedan ton, ali Marasovi kolege kažu da je ta snimka predsjednika zagrebačkog SDP-a i saborskog zastupnika iz njegova auta nekako najbolja slika njega kao osobe.

Proračun, žičara, fasade

– Kad treba raditi, onda radi, a kad je vrijeme za šalu, Gordan je osoba s kojom hoćete biti u društvu – kažu gradski SDP-ovci, koji su povjerenje Gordanu Marasu u vodstvu stranke u metropoli dali lani u lipnju. Glasova je, doduše, dobio nešto više od 1600, što i nije tako puno, ali s obzirom na to da mu je stranka u to vrijeme imala oko 2500 članova u metropoli, solidan je to rezultat. A otkako je dobio unutarstranačke izbore, Maras ne miruje.

Svaki tjedan poziv jedan, šale se SDP-ovci kad ih se pita zašto Maras održava konferencije za novinare svaki tjedan i sudjeluje na sjednicama Gradske skupštine, iako uopće nije zastupnik. Komentirao je, tako, ovaj političar koji je u SDP-u 22 godine, da gradski proračun nije dobro sastavljen, da se gradi najskuplja žičara u Europi, održao je konferenciju za novinare na kojoj je govorio da gradu ne treba stadion, nego škole, nedavno je iznosio podatke državne revizije o tome da Holding najlošije koristi vanjske usluge, a jučer je sam došao na Kustošiju da si izmjeri tlak u sklopu akcije gradskog SDP-a koja se zove Provjera zdravlja. Sudjeluje Maras i u aktivnostima kvartovskih ogranaka pa je upozoravao na derutne fasade i propast Bandićeva “New Deala” te na nedostatak parkirališnih mjesta oko Klaićeve bolnice.

Da mu je rijetko što teško, pokazao je i kad je bio dio Vlade pa je nazdravljao pivom u Karlovcu, igrao nogomet, vozio karting. Neke od svojih starijih kolega svojim stalnim “letanjem” podsjetio je djelomično upravo na osobu koju najčešće kritizira, Milana Bandića. Sam Maras, međutim, to odbacuje i poručuje: “Mi smo dvije potpuno različite vrste političara”.

Ne zna bi li bio gradonačelnik

– Ne vodim se njegovom logikom. Želim samo da Zagrepčani vide da postoji alternativa sadašnjoj vlasti, cilj je da se SDP što više približi građanima – objašnjava nam Gordan Maras, koji na pohvalu kolega o “dizanju gradskog SDP-a njegovim dolaskom” i na pitanje smatra li se zaista za to zaslužnim, odgovara kako mu je “bezveze sam sebe hvaliti”. Ali, kaže, za predsjednika zagrebačkog ogranka stranke kandidirao se upravo da gradski SDP bude vidljiviji. Jer, podsjetimo, na prošlim lokalnim izborima s 12 zastupnika u Skupštini pali su socijaldemokrati na njih pet, dok su ih prije deset godina imali čak 19.

– Trudim se da budem informiran o svemu što se u gradu događa, zato sam na svakoj sjednici Skupštine, ali veliku ulogu igraju i moji kolege, koji me upute u ono što se događa ako ne uspijem pročitati sve dokumente – rekao nam je Maras, koji na pitanje hoće li biti kandidat za gradonačelnika 2021. godine odgovara da će tek vidjeti.

