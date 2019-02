Sve što rade kvartovi mora na internet, no njih ima čak 218...

U Ulici Gjure Szabe naplaćivat će se parkiranje, u Ilici kod kućnog broja 298 postavlja se semafor za pješake, a autobus koji iz Mandaličine ide za Vrhovec po novom će polaziti i u 16.45 kako bi se Zagrepčani koji rade do četiri u normalno vrijeme mogli vratiti kućama.

To su samo neki od zaključaka koje je u srijedu predvečer donijelo Vijeće gradske četvrti Črnomerec, a svi se oni mogu naći na internetskim stranicama Grada. Nisu ondje samo rasprave iz Črnomerca, već i iz ostalih 16 gradskih četvrti pa Zagrepčani točno mogu vidjeti koliko se njihovi predstavnici u mjesnoj samoupravi često sastaju, o čemu razgovaraju i koje odluke donose. S objavljivanjem dnevnog reda sjednica te njihovih zapisnika počelo se prošle godine, i to iz obveze prema Zakonu o pravu na pristup informacijama koji je propisao kako se ti dokumenti jednostavno moraju objavljivati.

Lani pola milijuna

Propisali su, doduše, da to moraju napraviti i mjesni odbori, a kako bi se sve “dizalo” na vrijeme, iz lanjskoga je proračuna izdvojeno i pola milijuna kuna. Na obvezu objavljivanja dokumenata u nadležnosti mjesnih odbora upozorila je Grad i tadašnja državna povjerenica za informiranje Anamarija Musa, ali unatoč tome, sjednice 218 kvartovskih sastanaka ipak se i dalje ne mogu naći na mrežnim stranicama gradske uprave. To bi se, barem prema riječima pročelnice Gradskog ureda za mjesnu samoupravu Renata Šimon, trebalo promijeniti u sljedećim mjesecima.

– Plan nam je u 2019. godini dostići standard i za vijeća mjesnih odbora, što će biti jako teško jer nismo dovoljno kadrovski ekipirani. Nemamo zaposlenika u svakom mjesnom odboru, ali ćemo započeti – objasnila je R. Šimon, koja je, od pola milijuna u prošloj godini, koliko je imala na raspolaganju za uspostavljanje sustava objavljivanja podataka, potrošila samo 50 tisuća kuna. Dovoljno je to, čini se, bilo za postavljanje u prosjeku dvadesetak sjednica svake gradske četvrti na internet, a izgleda da će baš taj iznos ipak biti dovoljan i za sjednice 218 mjesnih odbora. Jer unatoč tome što pročelnica najavljuje veliki obim posla i potrebu za zapošljavanjem još ljudi, i u ovoj godini Grad planira za objavljivanje sjednica izdvojiti isti iznos kao i lani, 50 tisuća kuna.

I objavljeno “šteka”

– Morat će se to povećati rebalansom jer nema šanse da tim novcem uspijemo sve objavljivati. Ako, recimo, pogledate dokumente četvrti koji se sad mogu naći na internetskim stranicama Grada, vidjet ćete da ih određeni broj nedostaje – kažu nam u Uredu za mjesnu samoupravu. I zaista, sa sjednicama koje su održane prije nekoliko mjeseci malo “šteka” pa se njihov dnevni red može vidjeti, ali točkama na rasporedu nisu priloženi potrebni dokumenti. Preciznije, kad već za primjer uzimamo Črnomerec, lako se može vidjeti da su vijećnici lani u srpnju raspravljali o izmjeni Plana komunalnih aktivnosti, ali koje su to izmjene te što je zaključeno ne može se pogledati jer papiri na kojima to piše nisu dostupni.

