Svaka roba ovdje ima svog kupca, a tuđi višak dobije novu šansu

Svaki kvart trebao bi imati ovakav dućan - s vrata nam govori Tomislav Tuškan, voditelj trgovine rabljenih stvari Qanah na Vrbanima. U ovo sasvim posebno mjesto, uvjerili smo se, navraća cijelo susjedstvo. Mira Župančić, primjerice, na Vrbanima živi čitav život, no otkako je prije desetak godina otkrila Qanah, postao joj je nezaobilazna postaja u dnevnom španciru kvartom. I ne samo to. Dobrosusjedska i topla atmosfera koju je u ovom malom kutku svemira napravio Tomislav Tušek, toliko joj se sviđa da ovdje povremeno volontira baš kao i on.

-Svi se uvijek vraćamo jer znamo da Tomislav kuha najbolju kavu - smije se Mira dok Tomislav zagrijava kuhalo te nam poslužuje svoj napitak koji ga je proslavio u kvartu.

-Kad kafići nisu radili, svi su mi - veli nam ponosni inicijator dobre vibre u ovom kvartu. Na ideju da otvori ovakav dućan koji mu, kaže, ne donosi nikakvu dobit osim zadovoljstva pomaganja, došao je slučajno.

Druga šansa

-Supruga i ja u Novom Zagrebu gdje živimo organizirali smo dvorišne prodaje stvari koje nam više nisu trebale. Mislim da smo prvu organizirali kada je prije više od deset godina jezero Čiče poplavilo okolicu Velike Gorice. Od prodaje smo skupili oko 1.700 kuna i uplatili u fond za stradale - prisjeća se naš domaćin dodajući da ih je uspjeh njihove prve dvorišne prodaje potaknuo da sličnu stvar pokrenu i idućeg proljeća pa jeseni... I tako je krenulo.

-Shvatili smo da je ono što radimo korisno drugima pa smo počeli tražiti prostor i pronašli smo ga ovdje na Vrbanima. Dobili smo pristojnu cijenu najma. Sve što prodamo, pokrije nam najam, a ostatak koristimo da uveselimo ljude- opisuje nam svoju filozofiju Tuškan. Većina ljudi današnjice, smatra, posjeduje više no što im treba. Baš taj višak, kaže, roba je koju prodaje u svom dućanu.

-Ono što nekome ne treba, kod nas dobije drugu šansu- kratko će on dok nam pokazuje police na kojima se nalazi svašta. Šalice za kavu, knjige nekih zaboravljenih biblioteka, plišane igračke, par koturaljki, torbe, tenisice, svečane cipele, baloneri svih stilova taman za šetnju proljetnom promenadom, šeširi, haljine za ples... Ovdje možete opskrbiti svoj dom i odjenuti se od glave do pete.

-Roba cirkulira i na zapadu su već to odavno shvatili. Kod nas taj trend tek dolazi - objašnjava nam Tušek, koji ističe da njegov dućan nije klasični second hand. Ovdje prodaje isključivo ono što drugi doniraju, no moli da mu se ne donosi previše stvari te da se donosi sezonska odjeća jer u protivnom, nema gdje skladištiti. Najčešće pitanje koje čuje s ulaznih vrata je - koliko košta?

-Sva roba ovdje ima simboličnu cijenu - veli Tomislav te dodaje kako uvijek ostane nešto novca viška koji ulažu kako bi napravili akcije pomoći potrebitima. Svaka roba ovdje, kaže on, ima svoga kupca, a to potvrđuje susjed Branko koji je ovjde nabavio printer.

-Treba mojoj kćerki povremeno uza školu pa nisam htio potrošiti puno novca - ispričao je Branko koji je uz printer utržio i par proljetnih cipela. Gotovo svaki dan tu volontira i susjeda Irena Sinković.

Savršeni špajz servis

-Hrelić nam je dugo bio zatvoren pa smo ovdje - domeće ona. Ovdje dolazi prvenstveno zbog gušta druženja sa susjedima. U dućanu već pet godina volontira i susjeda Ivana Maglić, no danas je ovdje kao kupac. Dobila je plaću pa se za 100 kuna obukla od glave do pete. Tomislavu na pult donijela je desetak vješalica s odjećom za business casual i večernje varijante.

- Tomislavov dućan najbolje je mjesto u kvartu. Dođem ovdje vidjeti ne samo kaj ima novog za kupiti, već i kog ima. Stalno smo tu ispred na klupici i pijuckamo kavu - upućuje nas ona u ovaj biser Vrbana. I susjeda Mira, također volonterka, zadovoljna je ponudom.

-Nedavno sam ovdje kupila savršen špajz servis. Star je nekoliko desetljeća i očuvan, od kvalitetnog porculana, taman za goste - hvali se ona.

-Ma svega se nađe - dodaje Irena dok se Tomislav zadovoljno osmjehuje. Smisao njegovog dućana je pomoći ljudima, ne samo da se odjenu i opskrbe, već da se i osjećaju dobro.

-Nedavno je ovdje počeo dolaziti i jedan gospodin od 90 godina. Supruga mu je umrla pa ovdje kod nas uvijek pronađe nekog za razgovor i druženje uz kavu - kaže Tušek. Kada god je neka nevolja, kaže, on i njegova obitelj su tu da pomognu. Posljednja akcija koju su organizirali bila je pomoć Banovini u vrijeme petrinjskog potresa.

Dobro se dobrim vraća, kaže stara, pomalo zaboravljena poslovica, a to je Tomislav iskusio i na vlastitoj koži prije godinu dana u vrijeme proljetnog zaključavanja kada nije znao kako da plati najam svoje trgovine.

-Ljudi su nam ostavljali kuverte s novcem ispod vrata s porukama potpore što me istinski dirnulo, a uspjeli smo i namiriti troškove - osmjehuje se on. Otkako nam je svakodnevicu poremetio koronavirus, primjećuje, ljudi sve češće svraćaju u njegov dućan, no ne misli da je to posljedica neimaštine.

-Shvatili smo da trebamo jedni druge. Ovdje to uvijek mogu dobiti. Uz šalicu kave i sasvim poseban šoping.