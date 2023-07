Sutra se zatvara zagrebačka Selska: Zbog radova vozit će se obilazno, provjerite alternative

Jedna od najfrekventnijih prometnica u metropoli, Selska cesta, ovog je ljeta mjesto brojnih radova. Pa se tako uz radove od Prilaza baruna Filipovića do Zagorske gdje HŽ obnavlja nadvožnjak što bi trebalo biti gotovo ovoga tjedna, od sutra na nekoliko sati zatvara i druga dionica ove ulice.

Proteklih mjesec dana rekonstruirao se plinovod na potezu od Ozaljske ceste do Zagrebačke avenije, a budući da je rekonstrukcija gotova potrebno je raskopanu ulicu nanovo asfaltirati stoga će sutra, u četvrtak 27. srpnja od 9 do 15 sati na toj dionici Selska biti zatvorena za sav promet.

Iz grada su naveli i nekoliko mogućih obilaznih pravaca.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iz smjera juga:

Selska cesta – Zagrebačka avenija – Ulica D. Golika – Baštijanova ulica - Selska cesta.

Iz smjera sjevera:

Selska cesta – Ozaljska ul. – Nehajska ulica – Zagrebačka avenija – Selska cesta.

Selska cesta – Ozaljska ul. – Puljska ulica – Zagrebačka avenija.

POVEZANI ČLANCI:

Radovi su i u Novom Zagrebu, a potrajat će i duže od planiranog. Zbog produljenja izvođenja radova uređenja kolnika, Odranska ulica na dijelu od Đačke ulice do Ulice Sv. Izidora, bit će zatvorena za sav promet do subote do četiri ujutro.

– Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Đačka - Odranska - Arbanasova - Mirna Sv. Izidora i obratno, izvijestili su iz gradske uprave.

GALERIJA: Zagreb - najveće ljetno gradilište u Hrvata, s dugogodišnjom tradicijom kopanja, nestanka vode, struje, plina...