Sprema se događaj kakav još nikad nije viđen: DJ i gost iznenađenja na partyju u Tunelu Sljeme

Party kakav još nije viđen sprema se na lokaciji za koju mnogi vjerojatno nisu niti znali da postoji! Mlada ekipa okupljena u organizaciju Panic Room Croatia, u subotu 25. svibnja, organizira zabavu u Tunelu Sljeme! Ritmovi elektronske glazbe ispunit će tunel u Medvednici i posjetiteljima pružiti nezaboravno iskustvo, najavljuju iz Panic Rooma.



Po prvi put jedan će se tunel pretvoriti u pozornicu na kojoj će nastupati domaći DJ-evi, ali i gost iznenađenja, kako doznajemo jedno od 'vrućih' imena na sceni koje krasi brojne svjetske festivale.

„Vrata“ se otvaraju već od 16 sati, a plesat će se do dugo u noć. Broj ulaznica je ograničen i njihova prodaja počela je online. „Ovaj događaj označava nastavak nečega posebnog, nečega što će nadmašiti sva očekivanja i što će obilježiti novu eru zabave u Zagrebu“ najavljuju organizatori iz Panic Rooma.



Inače, tunel Sljeme ima i donekle mračnu povijest. Izgradili su ratni zarobljenici u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, točnije od 1947. do 1952. godine. Ideja je bila proboj tunela kroz Medvednicu kako bi se Zagreb spojio sa Zagorjem, no taj plan do danas nije realiziran.

