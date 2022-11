Sljedeći tjedan zbog radova se zatvara Sljemenska cesta, ovo je obilazni pravac

Zbog potrebe izvođenja radova uređenja kolnika, Sljemenska cesta na dijelu od Ulice Bliznec (Pilana Bliznec) do objekta Stara Lugarnica (smjer iz Grada Zagreba prema vrhu Sljeme), od 21. do 25. 11.2022. od 08:00 do 16:00 sati bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme izvođenja predmetnih radova bit će:

Sljemenska cesta – Bliznec – Markuševečka – Vida Ročića – Miroševečka – Sunekova – Dankovečka – Ulica Dubrava – Zagrebačka – Bistrička – Kašinska – Vugrovečka – Zlatarska - Glavna – Otta Habeka – Kralji – I. Mažuranića – Sv. Matej – Gornja Stubica – Donja Stubica – Stubičke Toplice – Pila – Sljeme – Sljemenska cesta.

Prilikom izvođenja navedenih radova javni gradski prijevoz putnika odvijati će se prema važećem voznom redu, a promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.